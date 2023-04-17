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    Григорян назвал ключевого игрока «Спартака» – это россиянин

    Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян выделил главного футболиста «Спартака».

    «Сегодня трудно переоценить влияние Руслана Литвинова на игру «Спартака». Игра москвичей в атаке значительно улучшилась с возвращением Литвинова в опорную зону из центра обороны.

    Вот мы говорим о духе футбола. Литвинов – ключевая фигура в спартаковском духе. Этому парню не надо лечить мозги, ему надо доверять», – сказал Григорян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • 21-летний Литвинов стоит 4 миллиона евро.
    • Уроженец Воронежа – воспитанник «Спартака».
    • В сезоне РПЛ у Литвинова 20 матчей, 3 гола, ассист.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24605

      DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      Полностью согласен с Григоряном, а то уже все уши прожужжали Промесом.

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