Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Григорян назвал ключевого игрока «Спартака» – это россиянин

Григорян назвал ключевого игрока «Спартака» – это россиянин

17 апреля 2023, 17:17
9

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян выделил главного футболиста «Спартака».

«Сегодня трудно переоценить влияние Руслана Литвинова на игру «Спартака». Игра москвичей в атаке значительно улучшилась с возвращением Литвинова в опорную зону из центра обороны.

Вот мы говорим о духе футбола. Литвинов – ключевая фигура в спартаковском духе. Этому парню не надо лечить мозги, ему надо доверять», – сказал Григорян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • 21-летний Литвинов стоит 4 миллиона евро.
  • Уроженец Воронежа – воспитанник «Спартака».
  • В сезоне РПЛ у Литвинова 20 матчей, 3 гола, ассист.

Еще по теме:
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
Названы претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан Григорян Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1681743741
Полностью согласен с Григоряном, а то уже все уши прожужжали Промесом.
Ответить
ySS
1681760178
Ключевой при обороне - Литвинов, ключевой при атаке - Квинси. Матч с Краснодаром видится очень проблемным...
Ответить
alefreddy
1681765945
не уберег себя ключевой
Ответить
SLADE2019
1681797257
Если это так, то меня как болельщика Спартака, это никак не устраивает. В таком случае, какой ключевой, такая и игра. Так получается. Да, его стало больше, чем было, везде носится с безумными глазами. Вот только командный результат, как был не ахти, так и остается.
Ответить
zigbert
1681799368
Нет пока еще у Руслана стабильности в игре. Бывает даже лучшим в Спартаке но взять последний матч с Торпедо - глупое удаление.
Ответить
Главные новости
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
5
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
5
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
Все новости
Все новости
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
5
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
13
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
16
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
5
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
13
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
6
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+