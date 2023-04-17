Григорян назвал ключевого игрока «Спартака» – это россиянин

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян выделил главного футболиста «Спартака».
«Сегодня трудно переоценить влияние Руслана Литвинова на игру «Спартака». Игра москвичей в атаке значительно улучшилась с возвращением Литвинова в опорную зону из центра обороны.
Вот мы говорим о духе футбола. Литвинов – ключевая фигура в спартаковском духе. Этому парню не надо лечить мозги, ему надо доверять», – сказал Григорян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- 21-летний Литвинов стоит 4 миллиона евро.
- Уроженец Воронежа – воспитанник «Спартака».
- В сезоне РПЛ у Литвинова 20 матчей, 3 гола, ассист.
Источник: «Бомбардир»