Григорян назвал ключевого игрока «Спартака» – это россиянин

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян выделил главного футболиста «Спартака».

«Сегодня трудно переоценить влияние Руслана Литвинова на игру «Спартака». Игра москвичей в атаке значительно улучшилась с возвращением Литвинова в опорную зону из центра обороны.

Вот мы говорим о духе футбола. Литвинов – ключевая фигура в спартаковском духе. Этому парню не надо лечить мозги, ему надо доверять», – сказал Григорян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».