«Челси» и «Реал» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды. Голы забили Карим Бензема и Марко Асенсио.

Матч состоится во вторник, 18 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:00 мск.

«Реал» – фаворит ответного матча по версии букмекеров, коэффициент на победу мадридцев составляет 2,42. На ничью дают 3,60. На выигрыш «Челси» можно поставить за 3,00.