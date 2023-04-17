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    Где смотреть матч «Челси» – «Реал»: 1/4 финала Лиги чемпионов, 18 апреля 2023

    «Челси» и «Реал» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды. Голы забили Карим Бензема и Марко Асенсио.

    • Матч состоится во вторник, 18 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 22:00 мск.

    «Реал» – фаворит ответного матча по версии букмекеров, коэффициент на победу мадридцев составляет 2,42. На ничью дают 3,60. На выигрыш «Челси» можно поставить за 3,00.

    Источник: «Бомбардир»

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