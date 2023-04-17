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    Игорь Федотов упрекнул судью РПЛ за лишний вес

    Экс-арбитр Игорь Федотов обратил внимание, что у судьи РПЛ Рафаэля Шафеева есть лишний вес. В последнем туре волгоградец обслуживал встречу «Крылья Советов»«Химки» (0:0).

    «У Шафеева лишний вес. Для меня непонятна позиция руководителей, которые видят его лишний вес. Да, он хорошо двигается. Да, бежит. Сравните 30-летнего Шафеева с 50-летним Владиславом Безбородовым. Сразу найдете отличия.

    Человек склонен к полноте. Уже в 30 лет. Будь любезен следить за собой. Ну что это такое? Шафеевым что, дыры хотят закрыть, так как некому судить? Пусть жирный, лишь бы судил? Жри че хочешь, у нас проблема с судьями. Да, бежит, вопросов нет.

    Роберто Розетти, когда возглавлял российских судей, не допускал к работе тех, кто не в весе», – сказал Федотов.

    • Шафеев дебютировал в РПЛ в этом сезоне.
    • Он играл в футбол на любительском уровне.
    • Шафеев – племянник актера Камиля Ларина.

    Скриншоты трансляций «Матч ТВ».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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