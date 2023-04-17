Игорь Федотов упрекнул судью РПЛ за лишний вес

Экс-арбитр Игорь Федотов обратил внимание, что у судьи РПЛ Рафаэля Шафеева есть лишний вес. В последнем туре волгоградец обслуживал встречу «Крылья Советов» – «Химки» (0:0).

«У Шафеева лишний вес. Для меня непонятна позиция руководителей, которые видят его лишний вес. Да, он хорошо двигается. Да, бежит. Сравните 30-летнего Шафеева с 50-летним Владиславом Безбородовым. Сразу найдете отличия.

Человек склонен к полноте. Уже в 30 лет. Будь любезен следить за собой. Ну что это такое? Шафеевым что, дыры хотят закрыть, так как некому судить? Пусть жирный, лишь бы судил? Жри че хочешь, у нас проблема с судьями. Да, бежит, вопросов нет.

Роберто Розетти, когда возглавлял российских судей, не допускал к работе тех, кто не в весе», – сказал Федотов.

Шафеев дебютировал в РПЛ в этом сезоне.

Он играл в футбол на любительском уровне.

Шафеев – племянник актера Камиля Ларина.

Скриншоты трансляций «Матч ТВ».