Украинские санкции против Акинфеева, три пенальти «Спартака» и другие новости

«Челси» ищет нового вратаря: есть четыре кандидата.

«Когда твои друзья оказываются наверху, то не обращают на тебя внимания»: Мостовой – о Карпине.

Жена Хакими не добьется раздела имущества при разводе – защитник «ПСЖ» все оформил на маму.

Зеленский ввел санкции против Акинфеева на 50 лет.

Пять российских футболистов попали под украинские санкции.

АПЛ. Ассист Мудрика не спас «Челси» от домашнего поражения от «Брайтона» (1:2).

«Спартак» в 1-м тайме против «Торпедо» пробил 3 пенальти – реализовал один.

«Похоже на порнографию»: Быстров – о матче «Торпедо» – «Спартак».

В РПЛ впервые назначили три пенальти за тайм.

Радимов: «Чем «Спартак» угощал судей на той мартовской встрече?!».