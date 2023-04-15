⚡️ Зеленский ввел санкции против Акинфеева на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против более чем 80 российских спортсменов.

В их числе вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и фигурист Илья Авербух.

Срок действия ограничений – 50 лет. Они предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и другие меры.