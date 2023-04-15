Акинфеев доверенное лицо пукина на выборах 2018...Вот поэтому
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против более чем 80 российских спортсменов.
В их числе вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и фигурист Илья Авербух.
Срок действия ограничений – 50 лет. Они предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и другие меры.
- 37-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Он пропустил 652 гола в 729 матчах.
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