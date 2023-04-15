Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ⚡️ Зеленский ввел санкции против Акинфеева на 50 лет

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против более чем 80 российских спортсменов.

    В их числе вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и фигурист Илья Авербух.

    Срок действия ограничений – 50 лет. Они предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и другие меры.

    • 37-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Он пропустил 652 гола в 729 матчах.

    Новости по теме
    Пять российских футболистов попали под украинские санкции 5
    Федотов рассказал о состоянии Акинфеева 1
    В ЦСКА прокомментировали отсутствие Акинфеева в основе на матч с «Химками» 1
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:12
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +278

      dauzhhhhh 10 минут назад

      Акинфеев доверенное лицо пукина на выборах 2018...Вот поэтому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5273

      Каратель 18 минут назад

      чем бы дитя не тешилось, лишь бы коксу не просило...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6463

      Ганнибал Лектор 31 минуту назад

      Конифей, мне кажется, только улыбнется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 1 час назад

      Конифей на Укропине что то большое имеет однако.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3784

      anatolich72 1 час назад

      Сдохнет тварь и не увидит нормального вратаря.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +253

      Koni_Best_1 1 час назад

      У Акинфеева в Украине есть активы?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1116

      Таврида > Koni_Best_1 31 минуту назад

      Есть - теща)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +227

      Avitaminoz 1 час назад

      Не знаю. Я б гордился. Ну а что? Ахахах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13217

      R_a_i_n 1 час назад

      Господи, Конифей то чем провинился? Он даже с прессой толком не общается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3605

      CSKA57 2 часа назад

      Позавидовал всем рекордам Игоря в ЦСКА? Да, уж!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26845

      slavutiq70 2 часа назад

      Ох и расстроился наверное Игорь ....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 