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    Радимов: «Чем «Спартак» угощал судей на той мартовской встрече?!»

    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов во время матча 23-го тура РПЛ «Торпедо» – «Спартак» (1:2) вновь припомнил спартаковцам их мартовскую встречу с судьями.

    • В 1-м тайме с «Торпедо» «Спартак» заработал 3 пенальти, реализовав один.
    • Матч в поле обслуживал москвич Павел Шадыханов.
    • «Спартак» заканчивал матч вдевятером.

    «17 марта: штаб «Спартака» в закрытом формате встретился с руководством судейского корпуса.

    4 апреля: Зарема Салихова говорит «Судья хорошо отработал» после поражения «Спартака» против «Урала».

    11 апреля: ЭСК признает, что в игре с «Динамо» спартаковцам дали ошибочный пенальти на Романе Зобнине, а Александра Соболева нужно было удалить на 77-й минуте.

    15 апреля: судья дает три пенальти «Спартаку» за тайм против «Торпедо».

    Остаeтся один вопрос, а чем угощали судейский корпус на той встрече, что такие решительные перемены произошли в такое короткое время?!» – написал Радимов.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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