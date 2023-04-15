Радимов: «Чем «Спартак» угощал судей на той мартовской встрече?!»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов во время матча 23-го тура РПЛ «Торпедо» – «Спартак» (1:2) вновь припомнил спартаковцам их мартовскую встречу с судьями.

В 1-м тайме с «Торпедо» «Спартак» заработал 3 пенальти, реализовав один.

Матч в поле обслуживал москвич Павел Шадыханов.

«Спартак» заканчивал матч вдевятером.

«17 марта: штаб «Спартака» в закрытом формате встретился с руководством судейского корпуса.

4 апреля: Зарема Салихова говорит «Судья хорошо отработал» после поражения «Спартака» против «Урала».

11 апреля: ЭСК признает, что в игре с «Динамо» спартаковцам дали ошибочный пенальти на Романе Зобнине, а Александра Соболева нужно было удалить на 77-й минуте.

15 апреля: судья дает три пенальти «Спартаку» за тайм против «Торпедо».

Остаeтся один вопрос, а чем угощали судейский корпус на той встрече, что такие решительные перемены произошли в такое короткое время?!» – написал Радимов.