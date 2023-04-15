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  • Радимов: «Чем «Спартак» угощал судей на той мартовской встрече?!»

Радимов: «Чем «Спартак» угощал судей на той мартовской встрече?!»

15 апреля 2023, 21:49
17

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов во время матча 23-го тура РПЛ «Торпедо» – «Спартак» (1:2) вновь припомнил спартаковцам их мартовскую встречу с судьями.

  • В 1-м тайме с «Торпедо» «Спартак» заработал 3 пенальти, реализовав один.
  • Матч в поле обслуживал москвич Павел Шадыханов.
  • «Спартак» заканчивал матч вдевятером.

«17 марта: штаб «Спартака» в закрытом формате встретился с руководством судейского корпуса.

4 апреля: Зарема Салихова говорит «Судья хорошо отработал» после поражения «Спартака» против «Урала».

11 апреля: ЭСК признает, что в игре с «Динамо» спартаковцам дали ошибочный пенальти на Романе Зобнине, а Александра Соболева нужно было удалить на 77-й минуте.

15 апреля: судья дает три пенальти «Спартаку» за тайм против «Торпедо».

Остаeтся один вопрос, а чем угощали судейский корпус на той встрече, что такие решительные перемены произошли в такое короткое время?!» – написал Радимов.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Спартак Торпедо Зенит Радимов Владислав
Комментарии (17)
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nik55
1681585708
тупому не понять
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R_a_i_n
1681585873
Кто о чем, а бо.ж о пожрать.
Ответить
biber.ru
1681585912
Не в судьях дело.
Ответить
шахта Заполярная
1681586174
С какой целью интересуешься.
Ответить
paracetamol
1681586897
А я думаю, что баксами.
Ответить
FCSpartakM
1681589063
Ну а то ,что не удалили игрока торпедо за прыжок в ногу и Мартинсу дали 2 ЖК за вообще ничто практически господин ****, конечно же умолчал.
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deinego77@yandex.ru
1681591905
Радимов просто ненавидит Спартак! И всю свою дурь выплёскивает после каждой игры. Спартак с победой ! Молодцы!
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Persona_non_Grata
1681592330
Теперь я знаю кто скрывается на бомбардире под ником "fakeid" ...
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mamba9090909
1681625512
Чем угощали, останется тайной, но работу с судьями провели основательную.)
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Kollljan
1681629889
Спартак самый говнистый клуб России.
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