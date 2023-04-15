«Спартак»: «Другим клубам никто не мешает тоже встречаться с судьями»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на недовольство других клубов РПЛ, что москвичи в марте провели встречу с арбитрами.
«Встреча с судьями была давно. Она не была закрытой. Был нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает так же встречаться с судьями и задавать им вопросы. Посмотрим, пошло ли это на пользу — болельщики оценят», – сказал Зеленов.
- Также у «Спартака» была встреча с президентом РПЛ Александром Дюковым.
- «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
- Команда продолжает защиту титула в Кубке России.
Источник: «Чемпионат»