«Спартак»: «Другим клубам никто не мешает тоже встречаться с судьями»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на недовольство других клубов РПЛ, что москвичи в марте провели встречу с арбитрами.

«Встреча с судьями была давно. Она не была закрытой. Был нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает так же встречаться с судьями и задавать им вопросы. Посмотрим, пошло ли это на пользу — болельщики оценят», – сказал Зеленов.