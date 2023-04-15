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    «Спартак»: «Другим клубам никто не мешает тоже встречаться с судьями»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на недовольство других клубов РПЛ, что москвичи в марте провели встречу с арбитрами.

    «Встреча с судьями была давно. Она не была закрытой. Был нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает так же встречаться с судьями и задавать им вопросы. Посмотрим, пошло ли это на пользу — болельщики оценят», – сказал Зеленов.

    • Также у «Спартака» была встреча с президентом РПЛ Александром Дюковым.
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
    • Команда продолжает защиту титула в Кубке России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6382

      порт 29 минут назад

      Просто так три пенальти не дают.

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      Рейтинг: +2702

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Спартаку точно пошло на пользу!

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