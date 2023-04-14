Орлов: «Все хотят попасть в «Реал» и «Барселону». Так же и «Зенит» в России»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к ряду российских игроков.

«Любой хороший российский игрок пригодится «Зениту». Все зависит от желания футболиста. Сергей Пиняев и Константин Тюкавин явно усилят «Зенит». Почему-то никто не вспоминает, как московские команды собирали у себя сборную. Или как Валерий Лобановский в киевском «Динамо» собирал сборную Украины.

Это нормальная футбольная система. В «Реал» и «Барселону» все хотят попасть. Это клубы высоких достижений. Так же и «Зенит» в России. Четыре чемпионства подряд! Кто захочет – тот придет», – сказал Орлов.