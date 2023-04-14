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  • Орлов: «Все хотят попасть в «Реал» и «Барселону». Так же и «Зенит» в России»

Орлов: «Все хотят попасть в «Реал» и «Барселону». Так же и «Зенит» в России»

14 апреля 2023, 21:00
10

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к ряду российских игроков.

«Любой хороший российский игрок пригодится «Зениту». Все зависит от желания футболиста. Сергей Пиняев и Константин Тюкавин явно усилят «Зенит». Почему-то никто не вспоминает, как московские команды собирали у себя сборную. Или как Валерий Лобановский в киевском «Динамо» собирал сборную Украины.

Это нормальная футбольная система. В «Реал» и «Барселону» все хотят попасть. Это клубы высоких достижений. Так же и «Зенит» в России. Четыре чемпионства подряд! Кто захочет – тот придет», – сказал Орлов.

  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
  • По словам агента Вадима Шпинева, летом из «Зенит» уйдут 5 бразильцев.
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ (160 миллионов евро).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Реал Барселона Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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dim29
1681495885
Прямо так и вижу между строк,как человека не дооцели,не уважали,противно
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mutabor0992
1681497277
Да вколите уже галоперидол,этому маразматику!А потом на вязки...И никакого кАмпутера!Чтоб не волновался.
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NewLife
1681499465
Это Мостовой в старческом маразме.
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ySS
1681501731
Нормальная конкуренция, когда все в более-менее в равных условиях. Обычная - это несколько другое. Мне интереснее английский вариант, чем германский или испанский. Хотя Генаху можно понять)
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momwig_
1681502090
Феерический клоун. Всё-таки правы психиатр, вот весна пришла и как-то опять много Орлова последнее время...
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alp
1681506218
ну а что не так сказал? Зенит, единственный клуб, который претендует на чемпионство каждый год и зарабатывает его, практически каждый год. так же, как Барселона. естественно, в Зенит стремятся все, кто хочет быть первым... если есть чем возразить, то, пожалуйста, с фактами, ниже, в комментах отпишитесь... только всякие гниды, пройдите мимо..
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Красногвардейчик
1681513275
Геннадий сравнивает тёплое с мягким....Лобановский это тот, с кем связано лучшее что было в нашем отечественном футболе, и страшно подумать, что бы сделала та его команда с Блохиным, Белановым и Заваровым, с нынешним Зенитом))))
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Kollljan
1681531985
Ну не в Спартак же!
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subbotaspartak
1681541342
Весна. Перелётные возвращаются. Обострение. У без домных хорошее настроение. Не могут понять - что не так? Просто существует Спартак.
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Hala Madrid
1681579147
Вот только "Реал" и "Барса" не спонсируются коррумпированными деньгами, а честно зарабатывают деньги. А российские клубы так и не смогли оторваться от кормящей груди государства
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