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    Орлов: «Все хотят попасть в «Реал» и «Барселону». Так же и «Зенит» в России»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к ряду российских игроков.

    «Любой хороший российский игрок пригодится «Зениту». Все зависит от желания футболиста. Сергей Пиняев и Константин Тюкавин явно усилят «Зенит». Почему-то никто не вспоминает, как московские команды собирали у себя сборную. Или как Валерий Лобановский в киевском «Динамо» собирал сборную Украины.

    Это нормальная футбольная система. В «Реал» и «Барселону» все хотят попасть. Это клубы высоких достижений. Так же и «Зенит» в России. Четыре чемпионства подряд! Кто захочет – тот придет», – сказал Орлов.

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • По словам агента Вадима Шпинева, летом из «Зенит» уйдут 5 бразильцев.
    • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ (160 миллионов евро).

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +664

      dim29 11 минут назад

      Прямо так и вижу между строк,как человека не дооцели,не уважали,противно

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