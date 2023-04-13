«Будто взорвалась бомба»: в Италии футболист на машине протаранил бар

Защитник «Удинезе» Ийенома Удогие стал участником дорожно-транспортного происшествия.

В ночь на четверг он протаранил бар, потеряв контроль над автомобилем.

В результате аварии никто не пострадал, но футболист нанес заведению ущерб, оцененный в 3 тысячи евро. Он повредил стулья, столы, зонты и растения.

«Будто взорвалась бомба», – описала произошедшее владелица бара.

«Удинезе» уже анонсировал санкции против Удогие, права на которого принадлежат «Тоттенхэму».

Фото: Sky Sport Italia