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    МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам

    Олимпийским чемпионкам по фигурному катанию Меган Дюамель и Тессе Виртью из Канады запретили въезд в Россию.

    «Придерживаясь принципа неотвратимости наказания, российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в «стоп-лист» представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов, причастных к распространению в стране оголтелой русофобии.

    Эта мера призвана также побудить попавших в «черный список» изменить свое поведение», – говорится в заявлении МИД РФ.

    В заявлении МИД указано, что Дюамель и Виртью подписали письмо о недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

    Источник: сайт МИД РФ

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    12.04.2023 18:59
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