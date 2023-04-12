МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам

Олимпийским чемпионкам по фигурному катанию Меган Дюамель и Тессе Виртью из Канады запретили въезд в Россию.

«Придерживаясь принципа неотвратимости наказания, российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в «стоп-лист» представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов, причастных к распространению в стране оголтелой русофобии.

Эта мера призвана также побудить попавших в «черный список» изменить свое поведение», – говорится в заявлении МИД РФ.

В заявлении МИД указано, что Дюамель и Виртью подписали письмо о недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.