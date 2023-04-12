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    «Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном отъезде легионеров из петербургского клуба.

    «Когда из «Зенита» уйдут Малком, Вендел, Клаудиньо и остальные легионеры, руководство клуба все равно найдет, кем их заменить. Состав у сине-бело-голубых будет всегда самый сильный в РПЛ, потому что у клуба больше всего денег.

    При желании они могут переманить кого угодно. Даже Промеса? Может быть. Если «Зенит» хорошо заплатит Промесу, он быстро перестанет любить «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург.

    Потому что все легионеры играют в России исключительно из-за денег. Здесь хорошо платят, поэтому они тут», — сказал Петржела.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет на 3-м месте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.04.2023 16:53
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17999

      NewLife 1 час назад

      Хоть и неприятно это читать спартаковскому болельщику, но доля правды есть. Футбол стал шоу-бизнесом, это давно играли за майку, а сейчас только за лаве.
      От Иртенева:
      С другом мы пошли к путанам,
      Там сказали от винта нам,
      За российские рубли,
      Вы бы с женами могли)

      0
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      Рейтинг: +875

      эд100 4 часа назад

      кто продвигает конвульсии этого маразматика на сайте? покажись, и узнаешь о себе много нового...

      0
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      Рейтинг: +1587

      Suvorov51 4 часа назад

      Ну что ты нового открыл, то что ПРОМКВАС богатый и содержит помойку знают и без тебя, он( ПРОМКВАС)хозяин российской футбольной лиги, купил всёи еще докупит, что ему нужно, а в чем суть не понятно, то что он богатый?

      0
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      Рейтинг: +18197

      paracetamol 4 часа назад

      А вот Промеса нам не надо. Уголовнички только для свиней!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Зениту уголовник и наркодилер точно не нужен. Тем более он на излёте. Сбитый лётчик. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      то ли дело ты...петушара в полном расцвете сил))))

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      Рейтинг: +17832

      Barmaleushka > Каратель 3 часа назад

      А ты не в полном расцвете ?

      1
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      Рейтинг: +1707

      ПалкоВводецъ (returned) > Каратель 2 часа назад

      Это что тут за вошь кашляет? Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +18518

      ilichkadr 4 часа назад

      Власта, ты просто дурак. Антохе не нужен Зенит. Ему нужен паспорт гражданина РФ. За сей документ, Промес переедет не то. что в Санкт-Петербург, а в Уфу на всех четверых побежит.

      2
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      Рейтинг: +1483

      balam 5 часов назад

      если они уйдут,зеня окажется там,где и положено

      0
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      Рейтинг: +419

      dragoff 6 часов назад

      По себе судит, дать этой чешской бл яде на лапу - и он запоет, что всю жизнь мечтал тренировать Спартак, но пришлось довольствоваться сенитой

      4
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      Рейтинг: +11480

      alp 7 часов назад

      не. пусь Промес в Спартаке остается...

      3
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      Рейтинг: +4086

      fakeid 7 часов назад

      чё за дичь?)

      2
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