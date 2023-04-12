«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном отъезде легионеров из петербургского клуба.

«Когда из «Зенита» уйдут Малком, Вендел, Клаудиньо и остальные легионеры, руководство клуба все равно найдет, кем их заменить. Состав у сине-бело-голубых будет всегда самый сильный в РПЛ, потому что у клуба больше всего денег.

При желании они могут переманить кого угодно. Даже Промеса? Может быть. Если «Зенит» хорошо заплатит Промесу, он быстро перестанет любить «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург.

Потому что все легионеры играют в России исключительно из-за денег. Здесь хорошо платят, поэтому они тут», — сказал Петржела.