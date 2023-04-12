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  • «Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса

«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса

12 апреля 2023, 16:53
10

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном отъезде легионеров из петербургского клуба.

«Когда из «Зенита» уйдут Малком, Вендел, Клаудиньо и остальные легионеры, руководство клуба все равно найдет, кем их заменить. Состав у сине-бело-голубых будет всегда самый сильный в РПЛ, потому что у клуба больше всего денег.

При желании они могут переманить кого угодно. Даже Промеса? Может быть. Если «Зенит» хорошо заплатит Промесу, он быстро перестанет любить «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург.

Потому что все легионеры играют в России исключительно из-за денег. Здесь хорошо платят, поэтому они тут», — сказал Петржела.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Спартак» идет на 3-м месте.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Промес Квинси Петржела Властимил
Комментарии (10)
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Таврида
1681307941
"Все легионеры играют в России исключительно из-за денег. Здесь хорошо платят, поэтому они тут". О, Петржела Всемудрейший, ты открыл нам глаза на Истину!
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upiter622
1681308060
На куй,на куй, он нам не нужен!!!
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alp
1681310326
не. пусь Промес в Спартаке остается...
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balam
1681315841
если они уйдут,зеня окажется там,где и положено
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ilichkadr
1681319109
Власта, ты просто дурак. Антохе не нужен Зенит. Ему нужен паспорт гражданина РФ. За сей документ, Промес переедет не то. что в Санкт-Петербург, а в Уфу на всех четверых побежит.
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paracetamol
1681320977
А вот Промеса нам не надо. Уголовнички только для свиней!
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эд100
1681321383
кто продвигает конвульсии этого маразматика на сайте? покажись, и узнаешь о себе много нового...
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NewLife
1681330945
Хоть и неприятно это читать спартаковскому болельщику, но доля правды есть. Футбол стал шоу-бизнесом, это давно играли за майку, а сейчас только за лаве. От Иртенева: С другом мы пошли к путанам, Там сказали от винта нам, За российские рубли, Вы бы с женами могли)
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