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    Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А

    Журналист Tuttosport Массимо Франки оценил уровень нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, который сейчас в аренде в кипрском «Арисе».

    «Кокорин — самый низкий по уровню игрок «Фиорентины» и Серии А, худший. Не случайно его взяли в аренду в чемпионат Кипра после того, как нападающий провалился во Флоренции. Думаю, с ним разорвут контракт.

    Гораздо легко понять его уровень футбола: Кокорин был арендован в «Арис», а не в «Реал», «Баварию», «Манчестер Сити» или «ПСЖ», – сказал Франки.

    • Срок аренды истечет летом.
    • Кокорин принадлежит «Фиорентине» с января 2021 года.
    • У 32-летнего Кокорина в сезоне чемпионата Кипра 24 матча, 11 голов, 6 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4074

      fakeid 1 час назад

      интересно, как он пришёл к такому выводу, если суммарно кокорин сыграл за фиорентину всего 148 минут. за полтора года.

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