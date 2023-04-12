Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А

Журналист Tuttosport Массимо Франки оценил уровень нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, который сейчас в аренде в кипрском «Арисе».

«Кокорин — самый низкий по уровню игрок «Фиорентины» и Серии А, худший. Не случайно его взяли в аренду в чемпионат Кипра после того, как нападающий провалился во Флоренции. Думаю, с ним разорвут контракт.

Гораздо легко понять его уровень футбола: Кокорин был арендован в «Арис», а не в «Реал», «Баварию», «Манчестер Сити» или «ПСЖ», – сказал Франки.