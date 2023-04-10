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    «Зенит» может организовать турнир с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и еще одним клубом РПЛ

    В конце июня-начале июля в Санкт-Петербурге может пройти международный товарищеский турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды», сообщает «СЭ».

    Помимо этих команд в турнире может сыграть еще один клуб РПЛ из первой восьмерки.

    Проект турнира уже подготовлен и согласовывается со всеми заинтересованными сторонами.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2023 16:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +1583

      Suvorov51 14 часов назад

      Самая хорошая команда для приглашения на турнир- это Оренбург, надо же комуто 8 голов забивать

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      Рейтинг: +2414

      моэм 15 часов назад

      Только Зенит -газпром и может ....другие нет , потому что у них нет столько немерянного бабла .

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      Рейтинг: +17823

      Barmaleushka 15 часов назад

      Идея годная . Надо Краснодар или Крылья подтягивать .

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      Рейтинг: +4042

      fakeid 15 часов назад

      в прошлом июле зенит и црвена играли товарняк в сочи. пришло аж 30 тыщ человек, чего местному клубу вообще не светит в ближайшее время. и да - играть снова нужно в сочи, а не в питере, тупо из-за курортников, которым до арены рукой подать, и билеты недорогие.

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      Рейтинг: +4042

      fakeid 15 часов назад

      давайте пригласим хряков, если они к тому моменту не скатятся на привычное 10 место.

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      Рейтинг: +1694

      ПалкоВводецъ (returned) > fakeid 15 часов назад

      Не ровня им сви ньи. Засмеют. Гыгыгы

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      Рейтинг: +17823

      Barmaleushka > fakeid 15 часов назад

      Не хватало ещё чтобы в международных турнирах ныть начали .

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