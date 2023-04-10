«Зенит» может организовать турнир с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и еще одним клубом РПЛ

В конце июня-начале июля в Санкт-Петербурге может пройти международный товарищеский турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды», сообщает «СЭ».

Помимо этих команд в турнире может сыграть еще один клуб РПЛ из первой восьмерки.

Проект турнира уже подготовлен и согласовывается со всеми заинтересованными сторонами.