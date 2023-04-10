«Зенит» может организовать турнир с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и еще одним клубом РПЛ

В конце июня-начале июля в Санкт-Петербурге может пройти международный товарищеский турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды», сообщает «СЭ».
Помимо этих команд в турнире может сыграть еще один клуб РПЛ из первой восьмерки.
Проект турнира уже подготовлен и согласовывается со всеми заинтересованными сторонами.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «Спорт-Экспресс»