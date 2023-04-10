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  • Важные изменения в руководстве «Спартака»: точно уйдет генеральный или спортивный директор

Важные изменения в руководстве «Спартака»: точно уйдет генеральный или спортивный директор

10 апреля 2023, 14:39
7

В руководстве «Спартака» в ближайшее время произойдут изменения.

«По моей информации, в ближайшее время может быть принято решение о вхождении в совет директоров «Спартака» двух новых лиц. Говорят, что один из новичков может взять на себя оперативное управление клубом – по примеру «вице-президента», который встаeт над генеральным директором.

Что касается нынешних генерального и спортивного директоров (Мележиков и Эшуорт), думаю, в конце сезона останется кто-то один. Конфликта нет, но есть разный подход к видению будущего «Спартака»", – написал в телеграме журналист Максим Алланазаров.

  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
  • В 7 последних матчах у команды одна победа.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Торпедо» (15 апреля).

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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ilichkadr
1681128457
"точно уйдет генеральный или спортивный директор" или ещё половина руководства............. Новость зашибись!!!
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гууд
1681129793
в смысле? что то в спартаке сломалось? а как же главный тренер? надо же тренера менять, команда то хорошая!
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ilichkadr
1681133946
"есть разный подход к видению будущего «Спартака»" Дурак дурака видит издалека? Есть два рода дураков: = одни не понимают того, что обязаны понимать все. = другие понимают то, чего не должен понимать никто.
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