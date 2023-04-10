Важные изменения в руководстве «Спартака»: точно уйдет генеральный или спортивный директор

В руководстве «Спартака» в ближайшее время произойдут изменения.

«По моей информации, в ближайшее время может быть принято решение о вхождении в совет директоров «Спартака» двух новых лиц. Говорят, что один из новичков может взять на себя оперативное управление клубом – по примеру «вице-президента», который встаeт над генеральным директором.

Что касается нынешних генерального и спортивного директоров (Мележиков и Эшуорт), думаю, в конце сезона останется кто-то один. Конфликта нет, но есть разный подход к видению будущего «Спартака»", – написал в телеграме журналист Максим Алланазаров.