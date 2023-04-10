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    Важные изменения в руководстве «Спартака»: точно уйдет генеральный или спортивный директор

    В руководстве «Спартака» в ближайшее время произойдут изменения.

    «По моей информации, в ближайшее время может быть принято решение о вхождении в совет директоров «Спартака» двух новых лиц. Говорят, что один из новичков может взять на себя оперативное управление клубом – по примеру «вице-президента», который встаeт над генеральным директором.

    Что касается нынешних генерального и спортивного директоров (Мележиков и Эшуорт), думаю, в конце сезона останется кто-то один. Конфликта нет, но есть разный подход к видению будущего «Спартака»", – написал в телеграме журналист Максим Алланазаров.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • В 7 последних матчах у команды одна победа.
    • Следующий соперник «Спартака» – «Торпедо» (15 апреля).

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    10.04.2023 14:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18487

      ilichkadr 16 часов назад

      "есть разный подход к видению будущего «Спартака»"
      Дурак дурака видит издалека?
      Есть два рода дураков:
      = одни не понимают того, что обязаны понимать все.
      = другие понимают то, чего не должен понимать никто.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17986

      NewLife > ilichkadr 12 часов назад

      И третьи, которые не понимают, что пишут)

      0
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      Рейтинг: +1694

      ПалкоВводецъ (returned) 16 часов назад

      Точно уйдёт рыжий физрук по окончании сезона. И не просто, а ссаными тряпками его выгонят хряки. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +14275

      Алексей З 17 часов назад

      Давайте по факту.
      Порой чтобы поймать хайп , журналисты новость находят сидя дома на диване.

      1
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      Рейтинг: +329

      гууд 17 часов назад

      в смысле? что то в спартаке сломалось? а как же главный тренер? надо же тренера менять, команда то хорошая!

      0
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      Рейтинг: +18487

      ilichkadr 17 часов назад

      "точно уйдет генеральный или спортивный директор" или ещё половина руководства.............
      Новость зашибись!!!

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      Рейтинг: +99

      То ли ещё будет > ilichkadr 17 часов назад

      Здесь ведь как? Может уйдёт, а может и не уйдёт.

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      Рейтинг: +18487

      ilichkadr > То ли ещё будет 17 часов назад

      Ага, самый "точный" прогноз - 50/50, толи да/толи нет, шаг вперед/два шага назад..............

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