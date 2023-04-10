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    Кержаков: «Я не готов тренировать в высших дивизионах топ-лиг»

    Александр Кержаков заявил о готовности работать в низших дивизионах европейских лиг.

    – В интервью Нобелю вы сказали, что рассылали резюме в европейские клубы. Как возникла эта идея?

    – На Sports.ru прочитал текст о 30-летнем тренере «Реймса» Вилле Стилле. Он рассылал резюме в бельгийские клубы. Мне понравилась идея, решил: «Почему бы и нет?»

    – Как искали клубы, которые теоретически могли заинтересоваться вами?

    – Открывал таблицы вторых-третьих лиг чемпионатов Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии и Греции. Дальше смотрел результаты последних пяти-шести матчей – у кого все плохо. Конечно, в основном это были клубы из нижней половины таблицы.

    Дальше искал контакты этих клубов: чьи находил, туда и отправлял. После видео Нобеля писали знакомые ребята: аналитики, тренеры по физподготовке. Говорили, что они делали так же.

    – Что входило в резюме? Что-то о стиле игры, схожести с тем, во что играет команда, в которую направлено резюме?

    – Нет-нет, ознакомительное CV, в котором перечислил клубы, за которые играл и которые тренировал. Ответили только из «Вадуца». Сказали, что сейчас они не рассматривают смену тренера.

    – Типичный российский тренер старой школы скажет: «Зачем ехать во вторую-третью лигу, что там можно найти?» В чем ваш интерес?

    – Я точно пока не готов тренировать в высших дивизионах топ-лиг. Мне нужен опыт, его можно получить и в первой-второй лиге.

    Например, Сегунда – отличная лига, которая, как мне кажется, вполне может бороться с нынешней РПЛ. Да, рассматривал и страны попроще, но это же все равно работа и опыт.

    • В качестве тренера Кержаков работал в юношеской сборной России, «Томи», «Пари НН» и «Кармиотиссе».
    • С кипрским клубом он прекратил сотрудничество 1 апреля.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7768

      mihail200606 38 минут назад

      Они тоже не готовы))) вас пригласить...

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