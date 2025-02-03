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  • Кержаков вспомнил, как на его глазах умирал игрок «Севильи»: «Не забуду его предсмертный взгляд»

Кержаков вспомнил, как на его глазах умирал игрок «Севильи»: «Не забуду его предсмертный взгляд»

Бывший форвард «Севильи» Александр Кержаков вспомнил обстоятельства смерти партнера по команде Антонио Пуэрты.

  • 22-летний защитник почувствовал себя плохо в матче 1-го тура Примеры сезона-2007/08 против «Хетафе».
  • Пуэрту доставили в больницу, где он спустя 3 дня ушел из жизни.
  • Антонио родился и умер в Севилье и всю карьеру провел в родном клубе.

«Пуэрта шел с доктором мимо скамейки запасных, где был я. Его взгляд не забуду. В нем уже не было жизни, к сожалению.

Никогда такого взгляда не видел в жизни. Пуэрта идет, врач ему что-то говорит, а Антонио уже где-то не здесь. Ушел в раздевалку, потерял сознание и больше не приходил в себя», – вспомнил Кержаков в подкасте на Okko.

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Источник: «Бомбардир»

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03.02.2025 22:39
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