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    Червиченко: «Судья очень хотел помочь «Спартаку» в матче с «Динамо»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ между спартаковцами и «Динамо» (3:3).

    «Спартак» вряд ли мог выиграть. Если Георгий Джикия в ближайшие туры не поправится, то не смогут удержать третье место. Оно будет пиком, а скорее всего, будет четвeртое или пятое. У команды нет качественных игроков, поэтому и пять матчей подряд не могут выиграть. Пенальти не было в концовке, очень «нарядный» 11-метровый.

    Иванов очень хотел помочь красно-белым, и чтобы счeт матча сравнялся, что он периодически и делает. Надо смотреть зеркально: если бы такой пенальти поставили в ворота «Спартака», то был бы скандал. Недавно «Спартак» провeл закрытую встречу с руководством судейского корпуса — и сегодня ставят такие пенальти. Особенное отношение к команде», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • У команды одна победа в последних 7 матчах.
    • Следующий соперник «Спартака» – «Торпедо» (15 апреля).

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    08.04.2023 22:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17407

      Garrincha58 7 часов назад

      справедливая ничья обе команды не наиграли на победу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Дед otmoros 7 часов назад

      И хотел и помог, как смог. А вы оценили красоту игры Соболева? Как человек упал, просто чудо а не пике. А как он матом орал на судью? И поделом орал на такого пи%% раса.

      2
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      Рейтинг: +3977

      fakeid 8 часов назад

      Недавно «Спартак» провeл закрытую встречу с руководством судейского корпуса — и сегодня ставят такие пенальти.

      точнее и не скажешь)

      3
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      Рейтинг: +33977

      VVM1964 > fakeid 6 часов назад

      Я всё думал - кто еще может такую херь писать ?... - Я ТЕБЯ РАССЕКРЕТИЛ - Червиченко !!! )))

      2
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