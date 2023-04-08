Червиченко: «Судья очень хотел помочь «Спартаку» в матче с «Динамо»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ между спартаковцами и «Динамо» (3:3).

«Спартак» вряд ли мог выиграть. Если Георгий Джикия в ближайшие туры не поправится, то не смогут удержать третье место. Оно будет пиком, а скорее всего, будет четвeртое или пятое. У команды нет качественных игроков, поэтому и пять матчей подряд не могут выиграть. Пенальти не было в концовке, очень «нарядный» 11-метровый.

Иванов очень хотел помочь красно-белым, и чтобы счeт матча сравнялся, что он периодически и делает. Надо смотреть зеркально: если бы такой пенальти поставили в ворота «Спартака», то был бы скандал. Недавно «Спартак» провeл закрытую встречу с руководством судейского корпуса — и сегодня ставят такие пенальти. Особенное отношение к команде», – сказал Червиченко.