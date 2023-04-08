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    КХЛ. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

    СКА победил в гостевом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Петербуржцы уступали в счете.

    У ЦСКА единственную шайбу забросил Константин Окулов.

    Счет в серии стал равным. Она длится до четырех побед.

    Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге.

    КХЛ. Западная конференция. Финал

    ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:0; 1:2; 0:1)

    Голы: 1:0 – Окулов, 25; 1:1 – Фальковский, 39; 1:2 – Волков, 39; 1:3 – Бардаков, 58.

    Счет в серии: 2:2.

    Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей

    Источник: «Бомбардир»

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    08.04.2023 19:17
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