КХЛ. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

СКА победил в гостевом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Петербуржцы уступали в счете.

У ЦСКА единственную шайбу забросил Константин Окулов.

Счет в серии стал равным. Она длится до четырех побед.

Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге.

КХЛ. Западная конференция. Финал

ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:0; 1:2; 0:1)

Голы: 1:0 – Окулов, 25; 1:1 – Фальковский, 39; 1:2 – Волков, 39; 1:3 – Бардаков, 58.

Счет в серии: 2:2.

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