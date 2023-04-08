Мечта Костомарова: начать двигаться и выйти из больницы

Появились новые данные об эмоциональном состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
Сообщалось, что он еще два-три месяца проведет в реанимации, где находится с 10 января.
«Изменений нет, состояние удовлетворительное, восстанавливается.
Роман мечтает начать двигаться и выйти из больницы», – сообщил источник Sport24.
- 46-летний Костомаров был госпитализирован из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: Sport24