Мечта Костомарова: начать двигаться и выйти из больницы

Появились новые данные об эмоциональном состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Сообщалось, что он еще два-три месяца проведет в реанимации, где находится с 10 января.

«Изменений нет, состояние удовлетворительное, восстанавливается.

Роман мечтает начать двигаться и выйти из больницы», – сообщил источник Sport24.