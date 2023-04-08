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    Мечта Костомарова: начать двигаться и выйти из больницы

    Появились новые данные об эмоциональном состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

    Сообщалось, что он еще два-три месяца проведет в реанимации, где находится с 10 января.

    «Изменений нет, состояние удовлетворительное, восстанавливается.

    Роман мечтает начать двигаться и выйти из больницы», – сообщил источник Sport24.

    • 46-летний Костомаров был госпитализирован из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: Sport24

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    08.04.2023 14:57
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