Стало известно, когда Костомаров выйдет из реанимации

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Роман Костомарова.
«Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая.
Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», – сообщил источник ТАСС.
«Пока мы не говорим о переводе Романа в обычную палату, должно пройти время, несколько месяцев, но ситуация действительно стабильно улучшается.
Он в сознании, у него нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали. К счастью, он восстановился от одного микроинсульта, а остальное будет решаться протезами», – заявил источник «Р-Спорт».
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: ТАСС