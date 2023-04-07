Стало известно, когда Костомаров выйдет из реанимации

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Роман Костомарова.

«Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая.

Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», – сообщил источник ТАСС.

«Пока мы не говорим о переводе Романа в обычную палату, должно пройти время, несколько месяцев, но ситуация действительно стабильно улучшается.

Он в сознании, у него нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали. К счастью, он восстановился от одного микроинсульта, а остальное будет решаться протезами», – заявил источник «Р-Спорт».