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    Болельщица переволновалась, делая фото с Месси – она дважды прославилась благодаря аргентинцу

    Элиана Пантано болеет за сборную Аргентину, и недавно у нее появился шанс сфотографироваться с Лионелем Месси.

    Девушка переволновалась, пытаясь сделать селфи – она включила в смартфоне режим видео вместо фото.

    Аргентинец, несмотря на неуклюжесть фанатки, терпеливо ждал. Видео с ними стало вирусным в соцсетях.

    Кстати, Пантано во второй раз прославилась благодаря Месси. Первый случай был после победы аргентинцев на ЧМ-2022.

    Помните, Лео сделал фото с кубком мира в кровати, которое стало самым популярным в истории инстаграма (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Именно Элиана изготовила ту копию, оказавшуюся на легендарном снимке.

    Фото: соцсети Лионеля Месси

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    Источник: «Бомбардир»

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