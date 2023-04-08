Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Болельщица переволновалась, делая фото с Месси – она дважды прославилась благодаря аргентинцу

Болельщица переволновалась, делая фото с Месси – она дважды прославилась благодаря аргентинцу

8 апреля 2023, 13:47
1

Элиана Пантано болеет за сборную Аргентину, и недавно у нее появился шанс сфотографироваться с Лионелем Месси.

Девушка переволновалась, пытаясь сделать селфи – она включила в смартфоне режим видео вместо фото.

Аргентинец, несмотря на неуклюжесть фанатки, терпеливо ждал. Видео с ними стало вирусным в соцсетях.

Кстати, Пантано во второй раз прославилась благодаря Месси. Первый случай был после победы аргентинцев на ЧМ-2022.

Помните, Лео сделал фото с кубком мира в кровати, которое стало самым популярным в истории инстаграма (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Именно Элиана изготовила ту копию, оказавшуюся на легендарном снимке.

Фото: соцсети Лионеля Месси

Еще по теме:
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 7
«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений 2
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной 5
Источник: «Бомбардир»
Аргентина Месси Лионель
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
talgatnurzhanov2006
1680960409
Красава.
Ответить
Главные новости
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
1
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
9
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
3
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
3
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
08:53
1
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
08:28
1
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Все новости
Все новости
Российский вратарь в Австрии вернулся на поле после травмы
10:54
ФотоЭкс-игрок «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашел новый клуб
10:29
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
09:49
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
08:53
1
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
08:28
1
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
4
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
4
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
1
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
11
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+