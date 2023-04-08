Болельщица переволновалась, делая фото с Месси – она дважды прославилась благодаря аргентинцу

Элиана Пантано болеет за сборную Аргентину, и недавно у нее появился шанс сфотографироваться с Лионелем Месси.

Девушка переволновалась, пытаясь сделать селфи – она включила в смартфоне режим видео вместо фото.

Аргентинец, несмотря на неуклюжесть фанатки, терпеливо ждал. Видео с ними стало вирусным в соцсетях.

Кстати, Пантано во второй раз прославилась благодаря Месси. Первый случай был после победы аргентинцев на ЧМ-2022.

Помните, Лео сделал фото с кубком мира в кровати, которое стало самым популярным в истории инстаграма (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Именно Элиана изготовила ту копию, оказавшуюся на легендарном снимке.

Фото: соцсети Лионеля Месси