«Я тогда просто охреневал»: Акинфеев рассказал о самом мистическом матче в карьере

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об игре Лиги чемпионов с «Арсеналом» осенью 2006 года.

– Есть ли такой матч, который ты хотел бы повторить и снова пережить те эмоции?

– Их было много, выделю выездной матч с «Арсеналом». Но не по футбольным вещам, а по мистике. Не понимаю, что там происходило.

Ты летишь в одну сторону, мяч летит в другую, Фабрегас обводит и бьет мимо, Ван Перси промахивается. Извиняюсь за выражение, но я тогда просто охреневал, как такое возможно.

После того матча мы 11 лет никак не могли сыграть на ноль в Лиге чемпионов. Тот вечер я бы еще раз пережил, но вот следующие 11 лет – нет (смеется).

– Ты веришь в эту мистику?

– Я так выразился, потому что не могу сказать по-другому. Мы играли с ними 1 ноября, а за день до этого был Хэллоуин.

Не люблю этот праздник, никогда в жизни за праздник его и не считал, но вот так у нас совпало. Может, ведьма какая летала за нашими воротами (улыбается).