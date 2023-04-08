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  • «Я тогда просто охреневал»: Акинфеев рассказал о самом мистическом матче в карьере

«Я тогда просто охреневал»: Акинфеев рассказал о самом мистическом матче в карьере

8 апреля 2023, 12:54
5

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об игре Лиги чемпионов с «Арсеналом» осенью 2006 года.

– Есть ли такой матч, который ты хотел бы повторить и снова пережить те эмоции?

– Их было много, выделю выездной матч с «Арсеналом». Но не по футбольным вещам, а по мистике. Не понимаю, что там происходило.

Ты летишь в одну сторону, мяч летит в другую, Фабрегас обводит и бьет мимо, Ван Перси промахивается. Извиняюсь за выражение, но я тогда просто охреневал, как такое возможно.

После того матча мы 11 лет никак не могли сыграть на ноль в Лиге чемпионов. Тот вечер я бы еще раз пережил, но вот следующие 11 лет – нет (смеется).

– Ты веришь в эту мистику?

– Я так выразился, потому что не могу сказать по-другому. Мы играли с ними 1 ноября, а за день до этого был Хэллоуин.

Не люблю этот праздник, никогда в жизни за праздник его и не считал, но вот так у нас совпало. Может, ведьма какая летала за нашими воротами (улыбается).

  • Матч в Лондоне завершился со счетом 0:0.
  • «Арсенал» нанес по воротам ЦСКА 24 удара, 7 из них – в створ.

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Источник: ютуб-канал ЦСКА
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Акинфеев Игорь
Комментарии (5)
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OOOVVV.
1680948542
Такое редко, но бывает, что ни чего в ворота не залетает)))).
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фанат джигурды
1680948867
Росицки тогда здорово ударил в сторону, в Акинфеева, находясь по цетру в 5 метрах от пустых ворот.
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эд100
1680952997
11..., да уж, рекорд на века...
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mihail200606
1680963059
11 лет...пипец...
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