«Я тогда просто охреневал»: Акинфеев рассказал о самом мистическом матче в карьере

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об игре Лиги чемпионов с «Арсеналом» осенью 2006 года.
– Есть ли такой матч, который ты хотел бы повторить и снова пережить те эмоции?
– Их было много, выделю выездной матч с «Арсеналом». Но не по футбольным вещам, а по мистике. Не понимаю, что там происходило.
Ты летишь в одну сторону, мяч летит в другую, Фабрегас обводит и бьет мимо, Ван Перси промахивается. Извиняюсь за выражение, но я тогда просто охреневал, как такое возможно.
После того матча мы 11 лет никак не могли сыграть на ноль в Лиге чемпионов. Тот вечер я бы еще раз пережил, но вот следующие 11 лет – нет (смеется).
– Ты веришь в эту мистику?
– Я так выразился, потому что не могу сказать по-другому. Мы играли с ними 1 ноября, а за день до этого был Хэллоуин.
Не люблю этот праздник, никогда в жизни за праздник его и не считал, но вот так у нас совпало. Может, ведьма какая летала за нашими воротами (улыбается).
- Матч в Лондоне завершился со счетом 0:0.
- «Арсенал» нанес по воротам ЦСКА 24 удара, 7 из них – в створ.