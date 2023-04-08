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    «Я тогда просто охреневал»: Акинфеев рассказал о самом мистическом матче в карьере

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об игре Лиги чемпионов с «Арсеналом» осенью 2006 года.

    – Есть ли такой матч, который ты хотел бы повторить и снова пережить те эмоции?

    – Их было много, выделю выездной матч с «Арсеналом». Но не по футбольным вещам, а по мистике. Не понимаю, что там происходило.

    Ты летишь в одну сторону, мяч летит в другую, Фабрегас обводит и бьет мимо, Ван Перси промахивается. Извиняюсь за выражение, но я тогда просто охреневал, как такое возможно.

    После того матча мы 11 лет никак не могли сыграть на ноль в Лиге чемпионов. Тот вечер я бы еще раз пережил, но вот следующие 11 лет – нет (смеется).

    – Ты веришь в эту мистику?

    – Я так выразился, потому что не могу сказать по-другому. Мы играли с ними 1 ноября, а за день до этого был Хэллоуин.

    Не люблю этот праздник, никогда в жизни за праздник его и не считал, но вот так у нас совпало. Может, ведьма какая летала за нашими воротами (улыбается).

    • Матч в Лондоне завершился со счетом 0:0.
    • «Арсенал» нанес по воротам ЦСКА 24 удара, 7 из них – в створ.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 12:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +822

      эд100 49 минут назад

      11..., да уж, рекорд на века...

      0
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      Рейтинг: +2901

      фанат джигурды 1 час назад

      Росицки тогда здорово ударил в сторону, в Акинфеева, находясь по цетру в 5 метрах от пустых ворот.

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      Рейтинг: +12596

      Вомбат > фанат джигурды 1 час назад

      Да, это был просто символ той игры. А дома ЦСКА прыгнул выше головы, победив команду Росицки, Кэмпбелла и Анри. Но футбол справедлив. В ПО ЛЧ ЦСКА так и не прошел, уступив в гостях сравнительно слабому Гамбургу. Причем для Гамбурга тот матч уже ничего не решал, а ЦСКА в случае ничьей выходил в 1:8 ЛЧ. Но ЦСКА капитально не повезло.

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      Рейтинг: +1016

      OOOVVV. 2 часа назад

      Такое редко, но бывает, что ни чего в ворота не залетает)))).

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