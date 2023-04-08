Депутат Свищев ответил, могут ли Кержакова признать иноагентом

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на интервью Александра Кержакова.

Экс-футболист признался, что покидал Россию осенью 2022 года из-за страха.

Он подчеркнул, что «не сбежал и не открестился от страны».

«Я считаю, что Кержаков и его супруга сделали свой выбор. Это их выбор, они имеют на это право.

Другой вопрос, что всe, что он имеет сейчас, ему дала Россия. Он должен прекрасно это понимать. Как гражданин России, каковым сейчас и является, он должен осознавать, что есть не только права у любого гражданина, но и обязанности.

Поэтому очень странно слышать от него такие вещи. Сколько в него вложила его страна, его родина.

Я не вижу ничего такого, за что его можно было бы считать иноагентом. Может быть, я не всe услышал«, – сказал Свищев.