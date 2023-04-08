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    Депутат Свищев ответил, могут ли Кержакова признать иноагентом

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на интервью Александра Кержакова.

    • Экс-футболист признался, что покидал Россию осенью 2022 года из-за страха.
    • Он подчеркнул, что «не сбежал и не открестился от страны».

    «Я считаю, что Кержаков и его супруга сделали свой выбор. Это их выбор, они имеют на это право.

    Другой вопрос, что всe, что он имеет сейчас, ему дала Россия. Он должен прекрасно это понимать. Как гражданин России, каковым сейчас и является, он должен осознавать, что есть не только права у любого гражданина, но и обязанности.

    Поэтому очень странно слышать от него такие вещи. Сколько в него вложила его страна, его родина.

    Я не вижу ничего такого, за что его можно было бы считать иноагентом. Может быть, я не всe услышал«, – сказал Свищев.

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    Источник: «Говорит Москва»

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    Сегодня, 10:34
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +466

      aldo conte 2 часа назад

      "Ему всё дала Россия". А сам он ничего не предпринимал? Лежал на боку, попивал пивко, гулял с девушками и скуки ради наколотил больше сотни голов в РПЛ. Этот дядя из Госдумы видимо знает, куда обратиться, чтобы получить от России чего желаешь и совсем даром, нахаляву. Телефончик оставь, я позвоню на днях.

      1
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      Рейтинг: +39934

      Project Бабангида 3 часа назад

      из хорошей позиции метил в апазицию , но и тут как всегда промазал. в этом весь Кержаков

      2
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      Рейтинг: +8137

      Беспонтий > Project Бабангида 2 часа назад

      не судите строго

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      Рейтинг: +39934

      Project Бабангида > Беспонтий 2 часа назад

      да не...за очередного сбитого воробья обидно. птичку жалко, не более )

      0
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      Рейтинг: +1009

      SLADE2019 > Project Бабангида 1 час назад

      И чем Кержаков сбитый?

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      Рейтинг: +39934

      Project Бабангида > SLADE2019 1 час назад

      споткнулся об собственный язык, выпавшим в неподходящий момент. удовлетворил любопытство?

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      Рейтинг: +1009

      SLADE2019 > Project Бабангида 1 час назад

      Нет. Уже и честно сказать человеку нельзя?

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      Рейтинг: +39934

      Project Бабангида > SLADE2019 1 час назад

      пусть на передовую поедет и честно скажет. вот тогда и я ему поаплодирую. но боюсь очко не выдержит. а так нехер вякать. глядишь за умного сойдёшь.

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Project Бабангида 1 час назад

      Каждому своё - кто-то идет на передовую, кто-то открывает рот, а у кого-то и на это смелости не хватает - не суди строго ...

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      Рейтинг: +39934

      Project Бабангида > Persona_non_Grata 1 час назад

      да я не судья, не прокурор и не адвокат. но слово не воробей. если вылетело, то даже такой спец как Кержаков его переобуть в воздухе не сможет. кто знает куда качнётся? разгорячённые бородатые дядьки за базар ведь подтянуть могут. и тут уже Сашенька за жену не спрячется. да и соседи не расстроятся

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Project Бабангида 36 минут назад

      "О времена, о нравы..." !!!(((

      0
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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka 3 часа назад

      Наивный ты Сашка , слушаешь всяких "редисок" . Надомно сердцем чуять .

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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 4 часа назад

      Никому он ничего не должен. Всё что имел и имеет заработал своим талантом и трудом. Налоги платил,дайте пожить в своё удовольствие.
      Извращенцы , МИР это нормальное состояние жизни на Земле.
      Человек против насилия и убийства , как за это можно наказывать ?

      3
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      Рейтинг: +1068

      Таврида > Алексей З 4 часа назад

      "Извращенцы , МИР это нормальное состояние жизни на Земле."
      Дарвин плюет на тебя с высокой колокольни.

      4
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      Рейтинг: +14197

      Алексей З > Таврида 4 часа назад

      На меня наверно , а тебе обезьяне банан даёт.

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      Рейтинг: +1068

      Таврида > Алексей З 3 часа назад

      А тебе, хоть ты и с макаками из одного рода приматов, и бананов не дает, ввиду твоей полной деградации и бесперспективности даже по сравнению с мартышками, бггг

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Таврида 3 часа назад

      При чем здесь Дарвин ?...

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      Рейтинг: +1068

      Таврида > Persona_non_Grata 3 часа назад

      В школе надо было учиться, Дарвин выпустил книгу «О происхождении видов с помощью естественного отбора», где доказал, что в природе идет БОРЬБА за место под Солнцем, а не МИР, как нам впаривает безграмотный Леха Третий (откуда у него такие сведения?). У этих мирумиристов очень избирательная логика, везде должен быть мир, но с Рэжимом надо бороться, Трепова уже подала пример...

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Таврида 3 часа назад

      "Естественный отбор" ??? - Является ли ЭТО ЕСТЕСТВЕННЫМ отбором я в большом сомнении... Болезни, эпидемии - да. При этом не думаю, что Дарвин своей книгой пытался ОПРАВДАТЬ в о й н ы естественным отбором и в этом кстати нет убежденности среди ученых ... Не думаю, "профессор", что именно вам доподлинно известны мысли Дарвина )))

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      Рейтинг: +1068

      Таврида > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Смешно даже читать ваши измышления. Даже на футбольном поле идет БОРЬБА, но никак не МИР (представляю комментаторов - "на поле между командами установился прочный мир" бггг). Суть природы - конкуренция и победа сильнейшего, в спорте даже таблицы придумали - кто чемпион, а кого на нижний уровень опустить. В природе все это осуществляется естественным путем, без всяких таблиц.

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Таврида 2 часа назад

      Как можно сравнивать борьбу и В О Й Н У !!! ((( Не надо её путать с понятиями борьба, состязательность, конкуренция ... А ваши ссылки на Дарвина совсем не уместны, они больше смахивают на учение Геккеля и результаты чтения Майн кампф, но напомню, что пропаганда фашизма в нашей стране запрещена и преследуется по закону !!!

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      Рейтинг: +7022

      sochi-2013 > Таврида 2 часа назад

      Человечество не сможет существовать не воюя.
      Парадокс, но долгий мир, приведет к перенаселению и нехватке ресурсов, что соответственно окончится понятно чем (так поумничал)) )

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      Рейтинг: +1068

      Таврида > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Опять рассмешили. Когда борьба переходит на более высокий уровень (эскалация называется), то и происходит В О Й Н А! Уже есть понятия "фанатские вой.ны", вой.ны корпораций", "патентные вой.ны" и т.д. и т.п. Вы, гражданин, пытаетесь свести понятия к конкретной текущей ситуации (как и Леха третий), а скажите-ка мне, зачем США развязали вoйнy против Ирака в 2003, это какими терминами охарактеризуете, и, главное, причины назовите?
      Ну и связка Геккеля с Майн Кампфом вообще убога, бггг

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Таврида 1 час назад

      Ну если связка "Геккеля с Майн Кампфом для вас убога", а теория Дарвина - это оправдание в о й н, то конечно мои слова у вас вызывают смех. Опять передергивание и попытка уйти от темы в какие то "патентные *****", а разговор как раз о "конкретной текущей ситуации" и зачем мне ссылка на США, действия которых в отношении Ирака мы ДРУЖНО осуждаем !!!

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      Рейтинг: +1068

      Таврида > Persona_non_Grata 1 час назад

      "и зачем мне ссылка на США, действия которых в отношении Ирака мы ДРУЖНО осуждаем !!!"
      Хорошо, просто приведите ссылку где Леха третий борется за МИР и осуждает действия США в Ираке, больше от вас ничего не требуется.

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > Таврида 19 минут назад

      Об этом речи не заходило и за Леху я ответить не могу... Вопрос то в другом - вопрос в позиции Кержакова, а он то по большому счету только высказался что - ТО ЧТО ПРОИСХОДИТ - ТРАГЕДИЯ, не сильно вдаваясь в причины, не давая оценку и не делая никаких заявлений. т.е. занимая достаточно нейтральную позицию... И все на него накинулись лишь потому, что человек не бьет себя кулаками в грудь и не орет "Гойда" ???... Слушал я его интервью - нет там никаких "резких" оценок, а есть именно восприятие всего, как я написал выше - трагедия ... Еще раз повторю(уже писал) - мне не симпатичен Кержаков, но его позиция понятна и я тоже считаю что человек имеет право на выбор, а вот история когда-нибудь рассудит ...

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      Рейтинг: +2077

      jek718875 4 часа назад

      Вон Саня Емельяненко обоссал аэропорт, послал всех на ***,и никто его иноагентом не считает, ещё к награде представят

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > jek718875 4 часа назад

      ))) Спасибо - поднял настроение с утра !!! )))

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      Рейтинг: +2077

      jek718875 > Persona_non_Grata 4 часа назад

      Хорошего настроения на весь день!

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > jek718875 3 часа назад

      Спасибо, взаимно. Главное, что бы оно вечером не испортилось )

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      Рейтинг: +2077

      jek718875 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Будем надеяться, что вечером Спартак настроение не испортит

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > jek718875 1 час назад

      Держу пальцы крестиком )))

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