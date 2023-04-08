«Мне казалось, что он пророссийский»: Депутат Госдумы – о Кержакове

Светлана Журова прокомментировала интервью Александра Кержакова.

По словам депутата Госдумы России, ее удивила риторика экс-нападающего сборной.

Кержаков признался, что покидал Россию осенью 2022 года из-за страха.

Он подчеркнул, что «не сбежал и не открестился от страны».

«Ну, уехали звезды. Что мы с ними будем делать? Смотря что они говорят.

Они в первую очередь, конечно, люди, и у них есть свои какие-то человеческие реакции. Но от Кержакова не ожидала, давайте говорить честно.

Мне казалось, что он достаточно пророссийский. Но, наверное, какой-то человеческий инстинкт у него сработал», – сказала Журова.