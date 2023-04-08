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    «Мне казалось, что он пророссийский»: Депутат Госдумы – о Кержакове

    Светлана Журова прокомментировала интервью Александра Кержакова.

    По словам депутата Госдумы России, ее удивила риторика экс-нападающего сборной.

    • Кержаков признался, что покидал Россию осенью 2022 года из-за страха.
    • Он подчеркнул, что «не сбежал и не открестился от страны».

    «Ну, уехали звезды. Что мы с ними будем делать? Смотря что они говорят.

    Они в первую очередь, конечно, люди, и у них есть свои какие-то человеческие реакции. Но от Кержакова не ожидала, давайте говорить честно.

    Мне казалось, что он достаточно пророссийский. Но, наверное, какой-то человеческий инстинкт у него сработал», – сказала Журова.

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    Источник: «Говорит Москва»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 33 минуты назад

      После интервью Кержакова с журналистом, он чётко дал понять что в дурдоме который устроила власть в стране нет будущего для молодых ребят, и после этого его хотят записать в иноагенты? Тут уж власть и второе дно пробило своей больной головой. Одним словом сумасшедшие рулят прямо в пропасть и тащят всех за собой.

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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 4 часа назад

      "Пророссийский" это как?
      Он просто порядочный ЧЕЛОВЕК , поцифист.

      2
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      Рейтинг: +472

      eugen-han > Алексей З 4 часа назад

      Пацифист не может быть порядочным человеком. Запомни это, потому что такое мнение от лукавого.
      Вся жизнь наша борьба в той или иной форме, а ***** - это горячая её фаза.

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      Рейтинг: +14197

      Алексей З > eugen-han 3 часа назад

      Убивать и насиловать не может быть естественным состоянием общества, Запомни это !!!
      Человек заявмивший осуждение убийству и насилию, не может быть осуждаем. Ищите проблемы не у него , а в себе.

      1
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      Рейтинг: +124

      Назарян 4 часа назад

      очередной чмощник сбежал от страха, в штаны наложил наверное, короче потерял всякое уважение не возвращайся

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      Рейтинг: +14197

      Алексей З > Назарян 4 часа назад

      Судя по фамилии , вам место в Карабахе , а не тут порядочных русских хаять.

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      Рейтинг: +738

      egor tikhonov 4 часа назад

      Дзюба + Азмун. Ловрен + Кержаков.

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      Рейтинг: +472

      eugen-han 5 часов назад

      Его завербовали в Цюрихе, а может раньше до прихода в Динамо.

      0
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      Рейтинг: +5488

      neim > eugen-han 4 часа назад

      А может чуть позже, когда в Зените был ? )))

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      Рейтинг: +472

      eugen-han > neim 4 часа назад

      В Зените он начинал и там закончил по моему, но это были две разные команды по духу. Вполне может быть.

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