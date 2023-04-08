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  • «Мне казалось, что он пророссийский»: Депутат Госдумы – о Кержакове

«Мне казалось, что он пророссийский»: Депутат Госдумы – о Кержакове

8 апреля 2023, 08:24
6

Светлана Журова прокомментировала интервью Александра Кержакова.

По словам депутата Госдумы России, ее удивила риторика экс-нападающего сборной.

  • Кержаков признался, что покидал Россию осенью 2022 года из-за страха.
  • Он подчеркнул, что «не сбежал и не открестился от страны».

«Ну, уехали звезды. Что мы с ними будем делать? Смотря что они говорят.

Они в первую очередь, конечно, люди, и у них есть свои какие-то человеческие реакции. Но от Кержакова не ожидала, давайте говорить честно.

Мне казалось, что он достаточно пророссийский. Но, наверное, какой-то человеческий инстинкт у него сработал», – сказала Журова.

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Источник: «Говорит Москва»
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
Комментарии (6)
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eugen-han
1680936894
Его завербовали в Цюрихе, а может раньше до прихода в Динамо.
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egor tikhonov
1680939122
Дзюба + Азмун. Ловрен + Кержаков.
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Назарян
1680939727
очередной чмощник сбежал от страха, в штаны наложил наверное, короче потерял всякое уважение не возвращайся
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Сержтир
1680953814
После интервью Кержакова с журналистом, он чётко дал понять что в дурдоме который устроила власть в стране нет будущего для молодых ребят, и после этого его хотят записать в иноагенты? Тут уж власть и второе дно пробило своей больной головой. Одним словом сумасшедшие рулят прямо в пропасть и тащят всех за собой.
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