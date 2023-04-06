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    Червиченко сравнил игру Миранчука за «Торино» с электрокардиограммой

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что «Торино» может не активировать опцию выкупа Алексея Миранчука.

    «13 миллионов – это многовато. «Торино» не самый богатый клуб. Ничего страшного. «Аталанта» отдаст его в аренду в другой клуб. Может, опять в «Торино» уйдeт.

    Не думаю, что мы должны заморачиваться проблемами трудоустройства Миранчука – это проблемы Алексея и его агента.

    Миранчук иногда тянет на уровень середняка Серии А, а иногда нет. Он, как Промес, то играет, то отдыхает. Долгоиграющего качества нет.

    У него игра вспышками, как электрокардиограмма – то вверх, то вниз. В Европе платят в основном за стабильность», – заявил Червиченко.

    • В составе «Торино» Миранчук забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.04.2023 20:49
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