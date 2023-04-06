Червиченко сравнил игру Миранчука за «Торино» с электрокардиограммой

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что «Торино» может не активировать опцию выкупа Алексея Миранчука.
«13 миллионов – это многовато. «Торино» не самый богатый клуб. Ничего страшного. «Аталанта» отдаст его в аренду в другой клуб. Может, опять в «Торино» уйдeт.
Не думаю, что мы должны заморачиваться проблемами трудоустройства Миранчука – это проблемы Алексея и его агента.
Миранчук иногда тянет на уровень середняка Серии А, а иногда нет. Он, как Промес, то играет, то отдыхает. Долгоиграющего качества нет.
У него игра вспышками, как электрокардиограмма – то вверх, то вниз. В Европе платят в основном за стабильность», – заявил Червиченко.
- В составе «Торино» Миранчук забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»