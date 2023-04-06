Два топ-клуба Серии А подозреваются в финансовых махинациях, как «Ювентус»: с туринцев сняли 15 очков

Прокуратура Рима начала расследование в отношении «Ромы», «Лацио» и «Салернитаны» по делу о возможных финансовых махинациях.
Три клуба Серии А подозреваются в том, что завышали стоимость трансферов в период с 2017 по 2021-й год – это приводило к фиктивному приросту капитала.
Прокуратура предъявляет клубам схожие обвинения с «Ювентусом».
- В январе с «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала.
- Команду могут лишить еще 15-25 очков из-за махинаций с зарплатами.
Источник: Football Italia