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  • Два топ-клуба Серии А подозреваются в финансовых махинациях, как «Ювентус»: с туринцев сняли 15 очков

Два топ-клуба Серии А подозреваются в финансовых махинациях, как «Ювентус»: с туринцев сняли 15 очков

6 апреля 2023, 17:32
2

Прокуратура Рима начала расследование в отношении «Ромы», «Лацио» и «Салернитаны» по делу о возможных финансовых махинациях.

Три клуба Серии А подозреваются в том, что завышали стоимость трансферов в период с 2017 по 2021-й год – это приводило к фиктивному приросту капитала.

Прокуратура предъявляет клубам схожие обвинения с «Ювентусом».

  • В январе с «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала.
  • Команду могут лишить еще 15-25 очков из-за махинаций с зарплатами.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Лацио Рома Салернитана
Комментарии (2)
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Great Tartaria
1680960215
только с какого фига очки то снимать? пусть сажают/штрафуют конкретных лиц.... если игрок согласился получать зарплату в конверте-он соучастник и также должен привлекаться к ответственности.... Разве зарплата в конверте влияет на исход матча и набранные очки????
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