УЕФА отложил вопрос об отстранении сборной Белоруссии от отбора Евро-2024

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что сборная Белоруссии продолжит участвовать в квалификации Евро-2024.

Вопрос об отстранении белорусов отложен как минимум до лета – следующее заседание исполкома УЕФА состоится 28 июня.

«Решение может принять только исполком УЕФА и никто больше. Было запланировано, что женский турнир до 19 лет будет проведен в Белоруссии, но поскольку это невозможно, то мы отменили его проведение. Другого места у нас пока нет.

Что касается других вопросов, то мы продолжаем следить за ситуацией, посмотрим, что исполком может сделать», – сказал Чеферин.