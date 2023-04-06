УЕФА отложил вопрос об отстранении сборной Белоруссии от отбора Евро-2024

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что сборная Белоруссии продолжит участвовать в квалификации Евро-2024.
Вопрос об отстранении белорусов отложен как минимум до лета – следующее заседание исполкома УЕФА состоится 28 июня.
«Решение может принять только исполком УЕФА и никто больше. Было запланировано, что женский турнир до 19 лет будет проведен в Белоруссии, но поскольку это невозможно, то мы отменили его проведение. Другого места у нас пока нет.
Что касается других вопросов, то мы продолжаем следить за ситуацией, посмотрим, что исполком может сделать», – сказал Чеферин.
- Соперники Белоруссии по отбору Евро-2024 – Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.
- Сборная стартовала в квалификации с двух поражений – от Швейцарии (0:5) и Румынии (1:2).
Источник: ТАСС