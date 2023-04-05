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    В РФС отреагировали на слова Чеферина: он назвал единственное условие снятия бана с России

    В службе коммуникаций РФС прокомментировали слова президента УЕФА Александра Чеферина об условиях прекращения отстранения России от международных турниров.

    «РФС, УЕФА и ФИФА продолжают контакты в рамках рабочей группы для формирования дорожной карты по возвращению российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Сложность решения этой задачи очевидна.

    Переговоры продолжаются. Как только будут приняты конкретные решения и определены дальнейшие шаги, об этом будет официально объявлено», — сообщили в РФС.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2023 18:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14196

      Алексей З 5 апреля, 21:08

      Открытым текстом было сказано , пока СВО не закончится о возращении разговора не будет.
      Ну как ещё очевидные вещи обсуждать ? Какие нахрен дорожные карты , хватит уже себя и народ обманывать.

      3
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      Рейтинг: +2887

      nemolod 5 апреля, 19:55

      Этот Чефир ничего не решает и все эти контакты с ним-пустая трата времени и еще не факт,что остановка военных действий будет означать допуск команд к турнирам-они найдут еще кучу доводов,чтобы и дальше оставить все как есть!

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      Рейтинг: +472

      eugen-han 5 апреля, 19:14

      Ну и как же они отреагировали всё таки?

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      Рейтинг: +186

      Napaleon Banapart > eugen-han 5 апреля, 19:37

      Отправили гонца с сувенирами (матрешка балалайка водка икорка) и чеком с невписанной суммой. Не подмажешь - не поедешь...

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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh 5 апреля, 19:14

      Сложность решения этой задачи очевидна.====
      Канеш.Ведь Чеферин сказал --"пока военные действия не остановятся"..
      А ботоксный не останавит. Ему пох на все --на народ, и на футбол с РФС

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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 > dauzhhhhh 5 апреля, 19:24

      Согласен, надо бадеру уничтожить и все будет футбольно чудачек на ну ты сам знаешь ну если не хохлогей

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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > Suvorov51 5 апреля, 19:45

      и все будет футбольно====
      Да ты шо ? И санкции снимут за вторжение в другую страну ? И Европа в друзья попросится после этого ? )))
      Valera ты просто старый пердун. Тут слово старый не оскорбление.( все когда придут к старости) .Обычно к старости люди набирают житейской мудрости..Ты не такой. В этом твоя проблема. Но ты этого не поймешь.

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      Рейтинг: +2557

      serglider > dauzhhhhh 5 апреля, 21:09

      Кто-то сказал: Что бы поднять в мире свой политический авторитет, нужна маааленькая, но обязательно победоносная *****))) По факту наблюдаем, как Россия обосралась на СВО, отсюда соответственно и отношение ко всему российскому.

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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 > dauzhhhhh 6 апреля, 09:23

      Какие Вы все умные здесь становитесь, которые не пердят и молодые, я уверен и ты это поймешь, бадеру надо прикончить и усё будэт футбольно вот и шо

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