В РФС отреагировали на слова Чеферина: он назвал единственное условие снятия бана с России

В службе коммуникаций РФС прокомментировали слова президента УЕФА Александра Чеферина об условиях прекращения отстранения России от международных турниров.
«РФС, УЕФА и ФИФА продолжают контакты в рамках рабочей группы для формирования дорожной карты по возвращению российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Сложность решения этой задачи очевидна.
Переговоры продолжаются. Как только будут приняты конкретные решения и определены дальнейшие шаги, об этом будет официально объявлено», — сообщили в РФС.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «Спорт-Экспресс»