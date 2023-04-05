В РФС отреагировали на слова Чеферина: он назвал единственное условие снятия бана с России

В службе коммуникаций РФС прокомментировали слова президента УЕФА Александра Чеферина об условиях прекращения отстранения России от международных турниров.

«РФС, УЕФА и ФИФА продолжают контакты в рамках рабочей группы для формирования дорожной карты по возвращению российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Сложность решения этой задачи очевидна.

Переговоры продолжаются. Как только будут приняты конкретные решения и определены дальнейшие шаги, об этом будет официально объявлено», — сообщили в РФС.