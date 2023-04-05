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    Фомин извинился перед болельщиками за вылет из Fonbet Кубка России и незабитый пенальти

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поражение от «Акрона» в 1/2 финала Fonbet Кубка России.

    • Фомин не реализовал пенальти в послематчевой серии.
    • «Акрон» победил по пенальти.
    • «Динамо» вылетело из Кубка России.

    «Хочу извиниться от команды за эти два матча. Два матча дома. Хочется выиграть. Потеряли важные очки и сейчас в Кубке вылетели.

    Хочу извиниться перед болельщиками и от команды, и от себя лично. Когда не забиваешь пенальти… это сложно. Сейчас так.

    Через три дня дерби. Выход один — тяжело работать и готовиться к матчу. Все зависит от нас. Будем выходить и бороться за результат», – сказал Фомин.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18118

      paracetamol 10 минут назад

      Акрон еще и спердяк вышибет!

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      Рейтинг: +2406

      моэм 1 час назад

      Тебе не извиняться , а " вешаться " пора , мазила .

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      Рейтинг: +24515

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "Ничего страшного". )))))

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