Фомин извинился перед болельщиками за вылет из Fonbet Кубка России и незабитый пенальти

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поражение от «Акрона» в 1/2 финала Fonbet Кубка России.
- Фомин не реализовал пенальти в послематчевой серии.
- «Акрон» победил по пенальти.
- «Динамо» вылетело из Кубка России.
«Хочу извиниться от команды за эти два матча. Два матча дома. Хочется выиграть. Потеряли важные очки и сейчас в Кубке вылетели.
Хочу извиниться перед болельщиками и от команды, и от себя лично. Когда не забиваешь пенальти… это сложно. Сейчас так.
Через три дня дерби. Выход один — тяжело работать и готовиться к матчу. Все зависит от нас. Будем выходить и бороться за результат», – сказал Фомин.
Источник: Sport24