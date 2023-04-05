Фомин извинился перед болельщиками за вылет из Fonbet Кубка России и незабитый пенальти

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поражение от «Акрона» в 1/2 финала Fonbet Кубка России.

Фомин не реализовал пенальти в послематчевой серии.

«Акрон» победил по пенальти.

«Динамо» вылетело из Кубка России.

«Хочу извиниться от команды за эти два матча. Два матча дома. Хочется выиграть. Потеряли важные очки и сейчас в Кубке вылетели.

Хочу извиниться перед болельщиками и от команды, и от себя лично. Когда не забиваешь пенальти… это сложно. Сейчас так.

Через три дня дерби. Выход один — тяжело работать и готовиться к матчу. Все зависит от нас. Будем выходить и бороться за результат», – сказал Фомин.