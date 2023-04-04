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    «Урал» – «Спартак»: стартовые составы на 1/2 финала Fonbet Кубка России

    «Урал» и «Спартак» назвали стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

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    Урал: Помазун, Кулаков, Бегич, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Сиссе, Мишкич, Каштанов, Влут, Юшин.

    Спартак: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Тавареш, Пруцев, Денисов, Зобнин, Мартинс, Бальде, Игнатов.

    Первая игра в Москве закончилась вничью – 1:1. Забили Квинси Промес и Юрий Железнов.

    «Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 2,40. На ничью можно поставить за 3,40. На выигрыш хозяев дают 3,20.

    Где смотреть матч Урал – Спартак

    Прогноз на матч Урал – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11500

      "supermax" 7 минут назад

      Мда... Матч будет тяжёлый

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