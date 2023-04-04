«Урал» и «Спартак» назвали стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене».

Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Урал: Помазун, Кулаков, Бегич, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Сиссе, Мишкич, Каштанов, Влут, Юшин.

Спартак: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Тавареш, Пруцев, Денисов, Зобнин, Мартинс, Бальде, Игнатов.

Первая игра в Москве закончилась вничью – 1:1. Забили Квинси Промес и Юрий Железнов.

«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 2,40. На ничью можно поставить за 3,40. На выигрыш хозяев дают 3,20.

Где смотреть матч Урал – Спартак

Прогноз на матч Урал – Спартак