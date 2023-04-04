Новые подробности о Костомарове: что говорит его отец

Бомбардир , может оставите его в покои.
Парень уже столько пережил , ну не лезьте в душу.
Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона Романа Костомарова, рассказал о состоянии фигуриста.
— Все нормально.
— Успели пообщаться с Романом, как его состояние?
— Все положительно.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.