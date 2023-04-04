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    Новые подробности о Костомарове: что говорит его отец

    Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона Романа Костомарова, рассказал о состоянии фигуриста.

    — Все нормально.

    — Успели пообщаться с Романом, как его состояние?

    — Все положительно.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 6 часов назад

      Бомбардир , может оставите его в покои.
      Парень уже столько пережил , ну не лезьте в душу.

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