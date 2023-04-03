Назван лучший игрок 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored назвал лучшего футболиста 21-го тура РПЛ.

Наивысшую оценку – 9,2 – получил нападающий «Локомотива» Артем Дзюба. Он сделал дубль в матча с «Пари НН» (4:0).

WhoScored также опубликовал символическую сборную 21-го тура РПЛ.

Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.

Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.

«Локо» после прихода Дзюбы покинул зону переходных матчей РПЛ.

Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком