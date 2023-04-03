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    Назван лучший игрок 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Статистический портал WhoScored назвал лучшего футболиста 21-го тура РПЛ.

    Наивысшую оценку – 9,2 – получил нападающий «Локомотива» Артем Дзюба. Он сделал дубль в матча с «Пари НН» (4:0).

    WhoScored также опубликовал символическую сборную 21-го тура РПЛ.

    • Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.
    • Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.
    • «Локо» после прихода Дзюбы покинул зону переходных матчей РПЛ.

    Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком

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    Источник: WhoScored

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    03.04.2023 14:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +591

      zenitforever2015 3 апреля, 15:23

      А Ваня Сергеев , погулять вышел ... ? После замены за 10 минут два гола .

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