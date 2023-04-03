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    Опубликована сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored представил собственную версию символической сборной 21-го тура РПЛ.

    В сборную попали футболисты «Сочи», «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА.

    Вратарь: Денис Адамов («Сочи»);

    Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Ваня Дркушич («Сочи»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Волков («Краснодар»);

    Полузащитники: Жоау Батчи («Краснодар»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Клаудиньо («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА);

    Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Артeм Дзюба («Локомотив»).

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    Источник: WhoScored

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    03.04.2023 13:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17890

      NewLife 23 часа назад

      Кто платит недружественным странам за эту туфту?

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      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 3 апреля, 13:31

      Ванька Сергеев не хуже Дзюбинатора. Вышел на замену и отдублился. Гыгыгы

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