Опубликована сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил собственную версию символической сборной 21-го тура РПЛ.
В сборную попали футболисты «Сочи», «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА.
Вратарь: Денис Адамов («Сочи»);
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Ваня Дркушич («Сочи»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Волков («Краснодар»);
Полузащитники: Жоау Батчи («Краснодар»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Клаудиньо («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА);
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Артeм Дзюба («Локомотив»).
Источник: WhoScored