Дзюба отреагировал на новость о предложении «Локомотива» заключить долгосрочный контракт

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прояснил свое будущее в клубе.

Сообщалось, что москвичи намерены предложить 34-летнему футболисту новый долгосрочный контракт.

«Ой, я не знаю, чего мне предлагают или не предлагают. Я знаю точно, что сейчас не буду ничего ни с кем подписывать или обсуждать.

С огромным уважением отношусь к «Локомотиву», к команде, я сфокусирован только на игре. А что будет дальше – сядем после сезона и посмотрим.

Я выслушаю все предложения, но «Локомотив» точно будет в приоритете на 100%. Потому что мне здесь все нравится, мне по‑настоящему комфортно, тут потрясающий тренерский штаб и команда. Наслаждаюсь каждой секундой в «Локо», – сказал Дзюба.

Форвард перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.

Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.

Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком