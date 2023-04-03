Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дзюба отреагировал на новость о предложении «Локомотива» заключить долгосрочный контракт

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прояснил свое будущее в клубе.

    Сообщалось, что москвичи намерены предложить 34-летнему футболисту новый долгосрочный контракт.

    «Ой, я не знаю, чего мне предлагают или не предлагают. Я знаю точно, что сейчас не буду ничего ни с кем подписывать или обсуждать.

    С огромным уважением отношусь к «Локомотиву», к команде, я сфокусирован только на игре. А что будет дальше – сядем после сезона и посмотрим.

    Я выслушаю все предложения, но «Локомотив» точно будет в приоритете на 100%. Потому что мне здесь все нравится, мне по‑настоящему комфортно, тут потрясающий тренерский штаб и команда. Наслаждаюсь каждой секундой в «Локо», – сказал Дзюба.

    • Форвард перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.
    • Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.

    Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком

    Новости по теме
    «Ну так нельзя, ***»: Дзюба и Слуцкий запускают юмористическое шоу – первый выпуск с легендой ЦСКА
    Семин хотел пригласить Дзюбу в «Локомотив»: он рассказал, почему переход сорвался
    Семин охарактеризовал Дзюбу и объяснил его всплеск в «Локомотиве» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2023 09:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1175

      Argon 3 апреля, 12:08

      Поломается к концу сезона и на хрен никому нужен не будет. Или поругается опять с кем-нибудь

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 