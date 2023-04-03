Дзюба отреагировал на новость о предложении «Локомотива» заключить долгосрочный контракт

Поломается к концу сезона и на хрен никому нужен не будет. Или поругается опять с кем-нибудь
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прояснил свое будущее в клубе.
Сообщалось, что москвичи намерены предложить 34-летнему футболисту новый долгосрочный контракт.
«Ой, я не знаю, чего мне предлагают или не предлагают. Я знаю точно, что сейчас не буду ничего ни с кем подписывать или обсуждать.
С огромным уважением отношусь к «Локомотиву», к команде, я сфокусирован только на игре. А что будет дальше – сядем после сезона и посмотрим.
Я выслушаю все предложения, но «Локомотив» точно будет в приоритете на 100%. Потому что мне здесь все нравится, мне по‑настоящему комфортно, тут потрясающий тренерский штаб и команда. Наслаждаюсь каждой секундой в «Локо», – сказал Дзюба.
- Форвард перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.
- Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.
Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком