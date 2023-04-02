«Факел» – ЦСКА: стартовые составы на 21-й тур РПЛ

«Факел» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже. Начало – в 16:30 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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Факел: Свинов, Черов, Калинин, Морозов, Альшин, Якимов, Квеквескири, Рабеи, Брахими, Марков, Аппаев.

Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Магаль, Акбашев, Черняков, Мендель, Максимов, Ивахнов, Гонгадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Агапов, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Лукин, Щенников, Носков, Мухин, Кучаев, Арбузов, Ермаков, Карраскаль.

Судья: Павел Кукуян (Россия)

Матчей в сезоне: 14

Желтые карточки: 55 (3,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга закончилась уверенной победой ЦСКА со счетом 4:1.

Где смотреть матч Факел – ЦСКА

Прогноз на матч Факел – ЦСКА