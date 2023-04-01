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    Дюков назвал задачи сборной России

    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сформулировал задачи национальной сборной.

    – Вас устраивает спортивный проект нынешней сборной России – не берем игроков после 30, ни к чему не готовимся, ни за что не боремся.

    – С главным тренером мы договорились, что обсуждать эти сборы сразу же после матча с Ираком будет неправильно. В ближайшее время встретимся и обсудим то, как мы видим нашу сборную: какие цели мы ставим, по каким принципам команда будет формироваться.

    Ограничение по возрасту в 30 лет, это все же некий ориентир, не более того. Кстати, Далер Кузяев, которому 30 лет, принял участие в двух последних матчах. Что касается того, что у сборной нет никаких задач, это не так. У сборной есть задачи.

    Да, матчи в прошлом году были направлены на то, чтобы посмотреть всех молодых футболистов на перспективу, и этот эксперимент имеет свои результаты. Сейчас у штаба сборной есть информация по многим молодым футболистам, мы лучше понимаем их потенциал и их возможности.

    При этом на данный момент у сборной есть также вполне четкие задачи.

    – Какие?

    Быть готовой уже завтра вернуться в официальные турниры и быть там конкурентоспособной командой. Но даже если в ближайшее время мы будем вынуждены проводить только товарищеские матчи, сборная все равно должна быть конкурентоспособной.

    Она должна добиваться результата и играть на победу. И при этом быть интересной зрителю. И мы видим, в том числе по последним играм, что сборная зрителю интересна.

    – Каковы в нынешней ситуации, когда мы ни к чему не готовимся, критерии оценки работы главного тренера?

    – Каждый матч мы должны играть на победу и демонстрировать ту игру, качество которой удовлетворяло бы наших болельщиков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.04.2023 08:44
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Play 1 апреля, 10:53

      Всё это хорошо, конечно, на словах. Нужно сохранять боеспособность сборной, быть готовыми и т.д. и т.п. Но на деле будет так - вернут сборную на международную арену, пусть через 5 лет, пусть через 10. А результаты будут те же. И те, кто сейчас говорит о важности матчей с Ираком и Таджикистаном, скажут - ну а что вы хотели, сборная же была в изоляции, а от матчей со странами третьего мира, нельзя ожидать большой пользы для команды. И вот тогда возникает вопрос - а в чём смысл тогда этих телодвижений, если вы сейчас говорите о важности такого "существования" сборной, а потом вы же будете говорить о бесполезности тех же действий. Ведь на сборную тратятся огромные средства, и на данный момент они уходят абсолютно в пустую.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2979

      Play > Play 1 апреля, 10:54

      Не лучше ли отправить эти средства на организацию крупных детских турниров, где обеспечение команд возьмёт на себя РФС, а не родители. От этих турниров в перспективе будет в разы больше пользы, чем от текущих сборов и матчей сборной, из этих детей и будете формировать новую сборную по возвращении на международную арену.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17890

      NewLife 1 апреля, 10:24

      Зачем сборная, когда есть Ростов, он тоже будет иранцев/иракцев обыгрывать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2979

      Play > NewLife 1 апреля, 10:46

      Ну а на базе чего строить сборную? Команда на втором месте в чемпионате идёт, играет на 95% россиянами.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14071

      Алексей З 1 апреля, 09:17

      Пора уже Дюкову и власть применить.
      В сборной должны быть лучшие на сегодняшний день и она должна быть боеспособна онлайн.
      Задачи ? Побеждать в каждом матче.
      Хватит уже из главной команды страны делать посмешище.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Play > Алексей З 1 апреля, 10:44

      Ну что ты имеешь ввиду под лучшими на сегодняшний день? А на сегодняшний день какие перспективы у сборной? К тому времени, когда команду вернут в международные соревнования, в сборной может быть от силы один Пиняев останется, да и тому будет 30 лет. Какой смысл думать о сегодняшнем дне? Чтобы Таджикистан побеждать? Есть время для экспериментов, пусть уж лучше сейчас, сегодня один экспериментатор, завтра другой, глядишь что-нибудь интересное получится, вряд ли конечно, но может быть.

      1
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      Рейтинг: +14071

      Алексей З > Play 1 апреля, 11:13

      На то она и сборная страны , чтобы в ней играли лучшие. На сегодняшний день !!!
      Как было до "бана" так и должно быть всегда.
      С годами как и всегда обновляется, лучшими на сегодня.
      Сборная- это боеготовая единица, с игрой и костяком, в любой момент может играть на любом уровне.
      На хера ты родился , если в перспективе помрёшь ?
      Какой смысл , по твоей логики ?

      0
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      Рейтинг: +1608

      Fialet > Алексей З 1 апреля, 19:49

      А кто будет определять лучших на сегодняшний день, общественность? Так мы далеко уйдём. Если назначили тренера, то он и определяет, кого хочет видеть в команде.

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