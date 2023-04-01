Дюков назвал задачи сборной России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сформулировал задачи национальной сборной.

– Вас устраивает спортивный проект нынешней сборной России – не берем игроков после 30, ни к чему не готовимся, ни за что не боремся.

– С главным тренером мы договорились, что обсуждать эти сборы сразу же после матча с Ираком будет неправильно. В ближайшее время встретимся и обсудим то, как мы видим нашу сборную: какие цели мы ставим, по каким принципам команда будет формироваться.

Ограничение по возрасту в 30 лет, это все же некий ориентир, не более того. Кстати, Далер Кузяев, которому 30 лет, принял участие в двух последних матчах. Что касается того, что у сборной нет никаких задач, это не так. У сборной есть задачи.

Да, матчи в прошлом году были направлены на то, чтобы посмотреть всех молодых футболистов на перспективу, и этот эксперимент имеет свои результаты. Сейчас у штаба сборной есть информация по многим молодым футболистам, мы лучше понимаем их потенциал и их возможности.

При этом на данный момент у сборной есть также вполне четкие задачи.

– Какие?

– Быть готовой уже завтра вернуться в официальные турниры и быть там конкурентоспособной командой. Но даже если в ближайшее время мы будем вынуждены проводить только товарищеские матчи, сборная все равно должна быть конкурентоспособной.

Она должна добиваться результата и играть на победу. И при этом быть интересной зрителю. И мы видим, в том числе по последним играм, что сборная зрителю интересна.

– Каковы в нынешней ситуации, когда мы ни к чему не готовимся, критерии оценки работы главного тренера?

– Каждый матч мы должны играть на победу и демонстрировать ту игру, качество которой удовлетворяло бы наших болельщиков.