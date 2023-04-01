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Дюков назвал задачи сборной России

1 апреля 2023, 08:44
4

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сформулировал задачи национальной сборной.

– Вас устраивает спортивный проект нынешней сборной России – не берем игроков после 30, ни к чему не готовимся, ни за что не боремся.

– С главным тренером мы договорились, что обсуждать эти сборы сразу же после матча с Ираком будет неправильно. В ближайшее время встретимся и обсудим то, как мы видим нашу сборную: какие цели мы ставим, по каким принципам команда будет формироваться.

Ограничение по возрасту в 30 лет, это все же некий ориентир, не более того. Кстати, Далер Кузяев, которому 30 лет, принял участие в двух последних матчах. Что касается того, что у сборной нет никаких задач, это не так. У сборной есть задачи.

Да, матчи в прошлом году были направлены на то, чтобы посмотреть всех молодых футболистов на перспективу, и этот эксперимент имеет свои результаты. Сейчас у штаба сборной есть информация по многим молодым футболистам, мы лучше понимаем их потенциал и их возможности.

При этом на данный момент у сборной есть также вполне четкие задачи.

– Какие?

Быть готовой уже завтра вернуться в официальные турниры и быть там конкурентоспособной командой. Но даже если в ближайшее время мы будем вынуждены проводить только товарищеские матчи, сборная все равно должна быть конкурентоспособной.

Она должна добиваться результата и играть на победу. И при этом быть интересной зрителю. И мы видим, в том числе по последним играм, что сборная зрителю интересна.

– Каковы в нынешней ситуации, когда мы ни к чему не готовимся, критерии оценки работы главного тренера?

– Каждый матч мы должны играть на победу и демонстрировать ту игру, качество которой удовлетворяло бы наших болельщиков.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (4)
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NewLife
1680333868
Зачем сборная, когда есть Ростов, он тоже будет иранцев/иракцев обыгрывать.
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1680335637
Всё это хорошо, конечно, на словах. Нужно сохранять боеспособность сборной, быть готовыми и т.д. и т.п. Но на деле будет так - вернут сборную на международную арену, пусть через 5 лет, пусть через 10. А результаты будут те же. И те, кто сейчас говорит о важности матчей с Ираком и Таджикистаном, скажут - ну а что вы хотели, сборная же была в изоляции, а от матчей со странами третьего мира, нельзя ожидать большой пользы для команды. И вот тогда возникает вопрос - а в чём смысл тогда этих телодвижений, если вы сейчас говорите о важности такого "существования" сборной, а потом вы же будете говорить о бесполезности тех же действий. Ведь на сборную тратятся огромные средства, и на данный момент они уходят абсолютно в пустую.
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