«Пусть закроются и больше никогда не открываются»: Канчельскис не против ликвидации «Химок»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выступил за ликвидацию «Химок».

«Пускай закачивают существовать и больше никогда не начинают, если такое отношение. Зачем команду гробить? Отдайте еe кому-нибудь. Не издевайтесь над футболом. Что это за отношение?

У нас кричат, что футбол развивается. Он у нас развивается, когда команды закрываются? Уникальные люди. Зачем они вообще приходят в футбол? Показать себя и засветиться? Я не понимаю этого вообще», – сказал Канчельскис.