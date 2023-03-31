«Пусть закроются и больше никогда не открываются»: Канчельскис не против ликвидации «Химок»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выступил за ликвидацию «Химок».
«Пускай закачивают существовать и больше никогда не начинают, если такое отношение. Зачем команду гробить? Отдайте еe кому-нибудь. Не издевайтесь над футболом. Что это за отношение?
У нас кричат, что футбол развивается. Он у нас развивается, когда команды закрываются? Уникальные люди. Зачем они вообще приходят в футбол? Показать себя и засветиться? Я не понимаю этого вообще», – сказал Канчельскис.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
- Клуб в высшем дивизионе с 2020 года.
- В прошлом сезоне химчане остались в РПЛ через переходные матчи против «СКА-Хабаровска».
Источник: «Чемпионат»