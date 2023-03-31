В Бельгии футболист протаранил стену спортзала – в здании находились дети

Полузащитник «Левена» Софьян Кийин стал виновником автомобильной аварии.

25-летний футболист ехал со скоростью 200 километров в час при ограничении в 90 км/ч.

Не справившись с управлением, Кийин на машине вылетел с кольцевой развязки, пролетел несколько метров по воздуху и врезался в стену спортзала.

Фото: твиттер DM SPORT

Инцидент произошел в четверг, 30 марта. Во время аварии в здании находились дети, но жертв удалось избежать. Незадолго до произошедшего ребята ушли из спортзала в раздевалку.

Сам Кийин получил множественные переломы и был доставлен в отделение неотложной помощи – сейчас его жизни ничего не угрожает.