В Бельгии футболист протаранил стену спортзала – в здании находились дети

Полузащитник «Левена» Софьян Кийин стал виновником автомобильной аварии.
25-летний футболист ехал со скоростью 200 километров в час при ограничении в 90 км/ч.
Не справившись с управлением, Кийин на машине вылетел с кольцевой развязки, пролетел несколько метров по воздуху и врезался в стену спортзала.
Фото: твиттер DM SPORT
Инцидент произошел в четверг, 30 марта. Во время аварии в здании находились дети, но жертв удалось избежать. Незадолго до произошедшего ребята ушли из спортзала в раздевалку.
Сам Кийин получил множественные переломы и был доставлен в отделение неотложной помощи – сейчас его жизни ничего не угрожает.
Источник: Voetbal24