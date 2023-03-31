«Арис» и «Фиорентина» начали переговоры по выкупу Кокорина

«Арис» начал переговоры с «Фиорентиной» по выкупу нападающего Александра Кокорина.

«Кипрская команда хотела подписать футболиста бесплатно, но «Фиорентина» хочет выручить деньги с перехода Кокорина.

«Арис» уже сделал свое предложение итальянскому клубу. Команды активно ведут переговоры и вполне возможно, что совсем скоро сделка по выкупу Кокорина кипрской командой может быть закрыта», — сообщил источник Sport24.