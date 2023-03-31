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  • «Арис» и «Фиорентина» начали переговоры по выкупу Кокорина

«Арис» и «Фиорентина» начали переговоры по выкупу Кокорина

31 марта 2023, 10:25
6

«Арис» начал переговоры с «Фиорентиной» по выкупу нападающего Александра Кокорина.

«Кипрская команда хотела подписать футболиста бесплатно, но «Фиорентина» хочет выручить деньги с перехода Кокорина.

«Арис» уже сделал свое предложение итальянскому клубу. Команды активно ведут переговоры и вполне возможно, что совсем скоро сделка по выкупу Кокорина кипрской командой может быть закрыта», — сообщил источник Sport24.

  • В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 22 матча, 11 голов, 5 ассистов.
  • Нападающему 32 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Арис Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (6)
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99-й
1680250048
Ну и сколько Арис запросил
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моэм
1680252067
А наши то СМИ , Сашу уже "похоронили" и крест над могилкой карьеры поставили ....поспешили ребята , он то играет , забивает ....и оказывается даже есть клуб готовый потратиться и выкупить его контракт .
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zigbert
1680260409
Большие деньги Арис за него не заплатит. Но Фиорентина будет рада хоть что то получить за Кокорина.
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vikingus
1680274646
Полгода назад бесплатно и даже с доплатой не могли сбагрить, а теперь уже деньги просят... В этом вся суть итальянцев)
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Snek
1680306598
Сейчас Фиорентина довыеживается, Арис им вернет Кокорина и будут ему дальше з/п за просто так платить.
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Bozigit
1680440626
Менеджмент Флорентины наверное ночью не спали)
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