«Арис» и «Фиорентина» начали переговоры по выкупу Кокорина

«Арис» начал переговоры с «Фиорентиной» по выкупу нападающего Александра Кокорина.
«Кипрская команда хотела подписать футболиста бесплатно, но «Фиорентина» хочет выручить деньги с перехода Кокорина.
«Арис» уже сделал свое предложение итальянскому клубу. Команды активно ведут переговоры и вполне возможно, что совсем скоро сделка по выкупу Кокорина кипрской командой может быть закрыта», — сообщил источник Sport24.
- В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 22 матча, 11 голов, 5 ассистов.
- Нападающему 32 года.
Источник: Sport24