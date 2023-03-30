Агент Кокорина убежден, что форвард «Ариса» внес большой вклад в российский футбол: вот его аргументы

Тимофей Бердышев, агент Александра Кокорина, отреагировал на слова форварда «Динамо» Константина Тюкавина, который назвал Кокорина лучшим форвардом в истории РПЛ.

«Уважаю мнение Тюкавина. Сейчас Кокорин топ форвард кипрской лиги.

Несомненно, Александр внeс большой вклад в российский футбол и дал понимание молодым игрокам, что можно с помощью трудолюбия и таланта в 18 лет являться одним из ориентиров для молодых футболистов. Думаю, поэтому Тюкавин так высоко оценивает достижения Кокорина.

Во-первых, Александр очень долго был на высоком уровне. Во-вторых, он показал молодым игрокам, что это осуществимо и реально.

Несомненно, молодые российские форварды, которые родились в начале нулевых, росли и воспитывались на игре Кокорина. Многие ребята смотрели и восхищались игрой Александра, он был ориентиром долгое время», – сказал Бердышев.