Новые правила РФС: футболисты будут платить 2% от зарплаты школам и тренерам

Исполком РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков.

«Российским футбольным союзом будет введeн Единый ежегодный взнос со стороны профессиональных футбольных клубов, который будет составлять 2% и 5% от зарплаты игроков-мужчин и игроков-женщин соответственно.

Средства будут распределяться между спортивными школами и тренерами, подготовившими спортсменов.

Привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных.

Ранее система, которую заменит Единый ежегодный взнос, состояла из трeх различных выплат – компенсации за подготовку при подписании первого трудового договора, солидарных выплат, а также регистрационного взноса солидарности.

При этом сохранятся все международные солидарные выплаты, которые предусмотрены за переход игроков в зарубежные клубы», – сообщает РФС.