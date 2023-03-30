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Правительство РФ может отменить Fan ID для детей до 14 лет

30 марта 2023, 13:56
10

Правительство России в ближайшее время рассмотрит вопрос с отменой Fan ID для детей до 14 лет.

«По моим данным письмо с предложениями и поправками, о которых говорил Путин, уже направлено в Правительство России. Среди прочего, правительству предложено упразднить карту болельщика для детей до 14 лет.

Отменить карту болельщика для детей предлагалось и раньше, но тогда еще не было согласования сверху про послабления. Сейчас появились шансы.

Также среди предложений – сделать послабления в получении карты болельщика не только для пенсионеров и инвалидов (хотя и для них тоже), но и для владельцев или покупателей сезонных абонементов.

Интересно, что вместе с остальными идеями, в правительство повторно направлено предложение вернуть пиво на стадионы. И сейчас у этой затеи шансов, судя по всему, также стало побольше», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (10)
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Enter2006
1680174446
Интересно, а можно ли в правительство отправить предложение об отмене самого этого правительства?
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portero
1680174784
А зачем вводили для детей? У..и, у,....ы, и т.д. и т.п.....
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Fialet
1680175807
Пиво без водки - деньги на ветер.
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DOCTOR PENALTY
1680176335
"Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!" )))
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Axe111
1680177692
ПАХАХАХАХАХПХ
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Krics
1680192041
Почему футбол?Надо вводить на все спортивные мероприятия,на хоккей и дзюдо,а лучше для правительства и думы,а так дискриминация футбольных болельщиков,ихмо.
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