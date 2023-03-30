Правительство РФ может отменить Fan ID для детей до 14 лет

Правительство России в ближайшее время рассмотрит вопрос с отменой Fan ID для детей до 14 лет.

«По моим данным письмо с предложениями и поправками, о которых говорил Путин, уже направлено в Правительство России. Среди прочего, правительству предложено упразднить карту болельщика для детей до 14 лет.

Отменить карту болельщика для детей предлагалось и раньше, но тогда еще не было согласования сверху про послабления. Сейчас появились шансы.

Также среди предложений – сделать послабления в получении карты болельщика не только для пенсионеров и инвалидов (хотя и для них тоже), но и для владельцев или покупателей сезонных абонементов.

Интересно, что вместе с остальными идеями, в правительство повторно направлено предложение вернуть пиво на стадионы. И сейчас у этой затеи шансов, судя по всему, также стало побольше», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».