Правительство РФ может отменить Fan ID для детей до 14 лет

Правительство России в ближайшее время рассмотрит вопрос с отменой Fan ID для детей до 14 лет.
«По моим данным письмо с предложениями и поправками, о которых говорил Путин, уже направлено в Правительство России. Среди прочего, правительству предложено упразднить карту болельщика для детей до 14 лет.
Отменить карту болельщика для детей предлагалось и раньше, но тогда еще не было согласования сверху про послабления. Сейчас появились шансы.
Также среди предложений – сделать послабления в получении карты болельщика не только для пенсионеров и инвалидов (хотя и для них тоже), но и для владельцев или покупателей сезонных абонементов.
Интересно, что вместе с остальными идеями, в правительство повторно направлено предложение вернуть пиво на стадионы. И сейчас у этой затеи шансов, судя по всему, также стало побольше», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».
- С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.