Месси не вернется в «Барселону»: аргентинец продумал свою карьеру до 2026 года

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси определился со своим будущим.
В «Барселону» 35-летний футболист не вернется – он решил продлить контракт с парижанами до 2024 года.
После истечения этого соглашения аргентинец собирается уехать в МЛС, где он проведет еще два сезона.
Также Месси планирует сыграть на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.
- В декабре форвард впервые стал чемпионом мира со сборной Аргентины.
- Его действующий договор с «ПСЖ» рассчитан еще на 3 месяца.
- В этом сезоне Месси забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах.
Источник: Marca