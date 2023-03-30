Месси не вернется в «Барселону»: аргентинец продумал свою карьеру до 2026 года

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси определился со своим будущим.

В «Барселону» 35-летний футболист не вернется – он решил продлить контракт с парижанами до 2024 года.

После истечения этого соглашения аргентинец собирается уехать в МЛС, где он проведет еще два сезона.

Также Месси планирует сыграть на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.