Слуцкий не считает правильным решение Карпина не вызывать в сборную игроков 30+ лет

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий оценил позицию нынешнего тренера команды Валерия Карпина, который не вызывает футболистов старше 30 лет.

«Карпин не вызывает в сборную игроков старше 30 лет? Это его решение. Если говорить про оптимальный вариант, то должны быть все лучшие игроки, вне зависимости от того, какие у тебя с кем отношения. И это я не про Карпина и Артема Дзюбу или Слуцкого и Павла Мамаева. Должны быть лучшие игроки, на то это и национальная команда. Однако мы видим в разных странах, что этого не происходит. Кто-то не вызывает Карима Бензема, история с Криштиану Роналду, мы можем смотреть до бесконечности.

Карпин принял такое решение, нельзя говорить, правильное оно или нет. В этом есть логика, что, раз сейчас у команды нет официальных матчей, можно обкатать футболистов. При этом на тренера сборной всегда сохраняется высокий уровень давления, что мы сейчас и увидели. Поэтому хочется добиваться результата, отсюда и не совсем молодeжная сборная. Карпин должен находиться между многих огней, у него сложная задача», – сказал Слуцкий.