Федун оценил перспективы сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о перспективах сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).
«Сборная России может сыграть в чемпионате CAFA? Не надо ждать, что мы его выиграем», — сказал Федун.
- Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
- Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
Источник: «Спорт-Экспресс»