Федун оценил перспективы сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о перспективах сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

«Сборная России может сыграть в чемпионате CAFA? Не надо ждать, что мы его выиграем», — сказал Федун.