Игрок сборной Ирландии сообщил, что страдает аутизмом

Полузащитник сборной Ирландии и «Уигана» Джеймс МакКлин сообщил, что врачи выявили у него аутизм.

«Чем больше мы с супругой узнавали об аутизме, тем больше мы начинали понимать, что я похож на дочь больше, чем мы думали. Я вижу в ней столько маленьких черт, которые замечаю и в себе. Поэтому я решил пройти обследование.

Это было небольшое приключение, и теперь, получив диагноз, я чувствую, что настало время поделиться им.

Некоторое время я размышлял о том, чтобы поделиться этим публично. Я сделал это для Уиллоу‑Айви, чтобы дать ей знать, что понимаю ее, и что аутизм не может и не должен удерживать ее от достижения своих целей и мечтаний», — написал Макклин в соцсети.