Игрок сборной Ирландии сообщил, что страдает аутизмом

Полузащитник сборной Ирландии и «Уигана» Джеймс МакКлин сообщил, что врачи выявили у него аутизм.
«Чем больше мы с супругой узнавали об аутизме, тем больше мы начинали понимать, что я похож на дочь больше, чем мы думали. Я вижу в ней столько маленьких черт, которые замечаю и в себе. Поэтому я решил пройти обследование.
Это было небольшое приключение, и теперь, получив диагноз, я чувствую, что настало время поделиться им.
Некоторое время я размышлял о том, чтобы поделиться этим публично. Я сделал это для Уиллоу‑Айви, чтобы дать ей знать, что понимаю ее, и что аутизм не может и не должен удерживать ее от достижения своих целей и мечтаний», — написал Макклин в соцсети.
- МакКлину 33 года.
- Он провел 96 матчей за сборную Ирландии.
- В АПЛ на его счету 158 игр, 11 голов и 13 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»