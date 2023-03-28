В ОКР предположили, что россияне будут соревноваться только в одном виде спорта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на рекомендации исполкома МОК по условиям допуска российских спортсменов на международные турниры.

«Что изменилось в течение года? Нам был дан ответ, что все убедились, что соревнования проходят безопасно, в том числе и по теннису.

В данном контексте, как сегодня сформулировал позицию МОК, возможно, что теннис – это единственные соревнования, в которых участие будут принимать наши спортсмены», – сказал Поздняков.