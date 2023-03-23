Глава МОК выступил против «коллективной вины» российских спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал заявление о допуске спортсменов из России к международным соревнованиям.
«Я против того, чтобы политика влияла на спорт. Также я не поддерживаю предложение, чтобы россияне несли коллективную вину.
Олимпийский игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой для всего мира. В столь непростое время Олимпиада может способствовать налаживанию диалога», – сказал Бах.
- 28 марта исполком МОК обсудит вопрос допуска российских спортсменов.
- Возможно, им разрешат участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна.
- Еще одно условие допуска – не поддерживать СВО.
Источник: «Р-Спорт»