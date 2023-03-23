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    Глава МОК выступил против «коллективной вины» российских спортсменов

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал заявление о допуске спортсменов из России к международным соревнованиям.

    «Я против того, чтобы политика влияла на спорт. Также я не поддерживаю предложение, чтобы россияне несли коллективную вину.

    Олимпийский игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой для всего мира. В столь непростое время Олимпиада может способствовать налаживанию диалога», – сказал Бах.

    • 28 марта исполком МОК обсудит вопрос допуска российских спортсменов.
    • Возможно, им разрешат участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна.
    • Еще одно условие допуска – не поддерживать СВО.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13799

      Алексей З 2 часа назад

      Очень много зависит от каждой Федерации по видам спорта.
      Пока только теннис и фехтование озвучили свой взгляд на тему.
      Бах сделал частное заявление, посмотрим что исполком решит.

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      Рейтинг: +978

      SLADE2019 2 часа назад

      Было бы неплохо, если бы привели весь текст заявления.

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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 3 часа назад

      Вот это немчура что то прям раздобрился и вспомнил что оказывается то спорт вне политики, понятно что бритыши взъерепенились и угрожают уже самой МОК лишением спонсоров )))
      Цирк да и только, будет ли толк неизвестно по посмеяться уже можно как они там собачатся ))

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