Глава МОК выступил против «коллективной вины» российских спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал заявление о допуске спортсменов из России к международным соревнованиям.

«Я против того, чтобы политика влияла на спорт. Также я не поддерживаю предложение, чтобы россияне несли коллективную вину.

Олимпийский игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой для всего мира. В столь непростое время Олимпиада может способствовать налаживанию диалога», – сказал Бах.