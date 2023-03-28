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  • Правительства пяти стран выступили против возвращения российских спортсменов

Правительства пяти стран выступили против возвращения российских спортсменов

28 марта 2023, 18:32
7

Власти нескольких стран не хотят, чтобы россиян допускали к участию в международных соревнованиях.

Министерства иностранных дел Польши, Великобритании, Литвы, Латвии и Эстонии выпустили совместное заявление по этому поводу.

«Мы хотели бы вновь повторить позицию Украины относительно призывов МОК рассмотреть возможность участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в качестве «нейтральных атлетов».

Мы приняли к сведению озабоченность, выраженную специальными докладчиками ООН по поводу недискриминации спортсменов исключительно по признаку гражданства.

Сожалеем, что МОК использовал эти опасения как предлог для радикального изменения своей прежней аргументированной позиции не приглашать и не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Мы хотели бы подчеркнуть, что не национальная принадлежность спортсменов определяет их роль, а тот факт, что они спонсируются и поддерживаются правительствами или компаниями, которые поддерживают Кремль.

Нет ни одной причины отступать от правила исключения российских и белорусских спортсменов, установленного МОК более года назад.

Мы глубоко убеждены, что сейчас нельзя рассматривать возможность открытия российским и белорусским спортсменам возможности возвращения на Олимпийские игры в каком-либо статусе», – говорится в заявлении.

В итоге МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям при выполнении ряда условий:

  • только индивидуальные атлеты (командные виды не допускаются);
  • нейтральный статус (без флага и гимна);
  • отсутствие поддержи СВО;
  • не быть связанным с российской армией и силовыми структурами;
  • соответствовать всем антидопинговым требованиям.

Источник: «Бомбардир»
Оффтоп
Комментарии (7)
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raritet
1680018083
А теперь представим ситуацию: нет Украины. Придется срочно редактировать воззвание. И что интересно, еще не читая сам текст только по заголовку понял какие это страны.Отрабатывают честно свой хлеб.
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vick-north-west
1680019455
А попробуй не поддержи СВО! С третьим пунктом закавыка - отсутствие поддержки СВО это статья, лучше такому спортсмену и домой-то не возвращаться!
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lordmrv
1680021835
Прое.балты и тут пытаются выслужиться.
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ItalianFootball
1680074051
Ну а кто же как не прихвостни ? Англики и Пшеки - как первые вассалы УСЫ в эуропе, а прибалты давно безвольное дополнение к этим двум, до кучи, так сказать.
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