Правительства пяти стран выступили против возвращения российских спортсменов

Власти нескольких стран не хотят, чтобы россиян допускали к участию в международных соревнованиях.

Министерства иностранных дел Польши, Великобритании, Литвы, Латвии и Эстонии выпустили совместное заявление по этому поводу.

«Мы хотели бы вновь повторить позицию Украины относительно призывов МОК рассмотреть возможность участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в качестве «нейтральных атлетов».

Мы приняли к сведению озабоченность, выраженную специальными докладчиками ООН по поводу недискриминации спортсменов исключительно по признаку гражданства.

Сожалеем, что МОК использовал эти опасения как предлог для радикального изменения своей прежней аргументированной позиции не приглашать и не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Мы хотели бы подчеркнуть, что не национальная принадлежность спортсменов определяет их роль, а тот факт, что они спонсируются и поддерживаются правительствами или компаниями, которые поддерживают Кремль.

Нет ни одной причины отступать от правила исключения российских и белорусских спортсменов, установленного МОК более года назад.

Мы глубоко убеждены, что сейчас нельзя рассматривать возможность открытия российским и белорусским спортсменам возможности возвращения на Олимпийские игры в каком-либо статусе», – говорится в заявлении.

В итоге МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям при выполнении ряда условий: