«Барселона» требует признания чемпионского титула 1937 года: в турнире играли 8 команд

«Барселона» хочет добиться признания от Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) чемпионского титула 1937 года.

Турнир проводился во время гражданской войны в Испании (1936-1939) в рамках Средиземноморской лиги.

В нем участвовали восемь команд: «Барселона», «Эспаньол», «Жирона», «Валенсия», «Леванте», «Химнастик», «Гранольерс» и «Атлетик де Кастельон».

По информации ESPN, RFEF не признает этот трофей за чемпионский титул в Испании, так как в то время организованный чемпионат страны не проводился. В 2009 году клубу отказали в удовлетворении подобной просьбы.

«Барселона» снова подняла вопрос с чемпионским титулом 1937 года после недавнего прецедента – Испанская федерация признала победу «Леванте» в кубковом турнире того же года, в котором участвовали четыре команды.